11.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Турция, Украина
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Эрдоган поиздевался: ЗСТ с Турцией принесёт Украине сплошные проблемы


Если Украина и Турция подпишут договор о зоне свободной торговли в том виде, в каком он на данный момент согласован, то Украине это ничего не даст в плане экспорта в Турцию.

Зато украинский рынок окажется завален турецкими товарами.

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Об этом в эфире канала КРТ заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они сделают все, для того, чтобы было лучше им. Они действуют в защиту своего национального производителя. Поэтому они не хотят Украину пускать, в аграрную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Пошли на уступки: «у вас есть зона свободной торговли с ЕС, у вас есть квоты? Давайте мы сделаем аналогично – разделим на 28 (число стран в ЕС) и столько вы сможете нам поставлять».

Это издевательство в экономическом плане. Мы квоту выбираем за 10 дней, а если будет 1/28-я, то будем выбирать за пару часов, образно говоря. То есть это вообще для Украины ничего не даст.

Это экспорт из Украины. А есть еще другой аспект – импорт из Турции. Если будет подписана зона свободной торговли в том виде, в каком она есть, то импорт одежды и текстиля из Турции просто полностью накроет нашу экономику.

Плюс там еще очень развито автомобилестроение, и экспорт автомобилей в Украину резко увеличится. А у нас и так уже ничего нет в автомобильной отрасли, а так – можно будет крест ставить», – подытожил экономист.

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