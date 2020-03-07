07.03.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Сирия, США, Турция
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Эрдоган понял: Вашингтон в Идлибе не товарищ




Во время обострения в Идлибе турецкие власти рассчитывали на более активную поддержку со стороны США, ЕС и НАТО, однако надежды Анкары не оправдались.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

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«Никогда американцы за турок воевать не будут, – заявил он. – Какие-то надежды на это у Эродогана были. Он испытывал иллюзии, что ему поставят американские зенитные комплексы «Патриот». Они перевозятся по воздуху, их можно было доставить. Но американцы и другие члены НАТО не хотят ввязываться в конфликт, где одной из сторон является Российская Федерация».

По словам Евсеева, США боятся воевать с РФ и подталкивали к этому Турцию, однако теперь разочарованы договоренностями Москвы и Анкары.

«Как бы ситуация ни складывалась, но если дело дойдет до нового витка конфликта, а он, скорее всего, будет ближе к лету, в этом случае Эрдоган будет четко понимать, что договариваться нужно с Россией, и никакой Дональд Трамп в Идлибе помогать ему не будет», – считает эксперт.

По мнению Владимира Евсеева, чтобы понять это, турецкому лидеру пришлось положить Идлибе значительное число своих солдат.

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