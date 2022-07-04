Эрдоган попросит у НАТО кураторство над Балканами – прогноз

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Вдохновленный успехом торгов по членству в НАТО Швеции и Финляндии, президент Турции Реджеп Эрдоган попросит предоставить себе контроль над Балканами.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там даже Байрактары не нужны. Там хватит турецкого шмотья. Если политический и экономический кризис на Балканах будет развиваться теми темпами, которыми он сейчас развивается, то это – макрорегион Эрдогана, о котором он мечтал. А кризис будет развиваться, потому что эти люди в НАТО и ЕС из-за денег. Денег нет», – сказал Евстафьев.

Он полагает, что приход Турции в качестве куратора будет воспринят на Балканах позитивно.

«На Балканах их ждут как освободителей, как людей, которые накормят, напоят, дадут газ и хоть какую-то работу. Степень деструкции «балканских княжеств» (назвать их государствами язык не поворачивается) огромна. На Украине хотя бы имеет место стратегическая глубина. А здесь вообще ничего нет. И вот туда приходит Эрдоган со своим текстилем, помидорами, газом. Болгария, Босния и Герцеговина, странное образование Македония (почему-то Северная) – народу там живет очень немного. И народ этот кроме как воевать, а сути бандитствовать, не умеет. Это же электорат Эрдогана», – сказал Евстафьев.