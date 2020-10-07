Эрдоган пошёл на обострение ситуации вокруг Крыма

07.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал войну за Нагорный Карабах проявлением «кризиса, который начался с оккупации Крыма в Черном море».

Об этом он заявил газете Hürriyet Daily News.

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Война на Кавказе представляет угрозу для Крыма, заявил «ПолитНавигатору» вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Безусловно, это опасность. Это опасное, абсолютно неприемлемое развитие ситуации. Мы должны исходить из того, что война на южном Кавказе – это угроза для всего нашего южного региона. Это, в общем-то, одно пространство: Черноморский регион, Кавказский регион, это все взаимосвязано. Конечно, это опасно, потому что вмешательство такой державы как Турция в кавказские дела чревато утратой суверенитета и для Азербайджана и создает угрозу для Армении. Пока я только такую оценку выскажу», – сказал Мурадов.

Заведующий кафедрой политологии СевГУ Александр Ирхин считает, что Крым может не опасаться турецкой агрессии, пока Украина расширяет на своей территории присутствие НАТО.

«По поводу Крыма, смотрите: пока здесь есть Запад в виде американских сателлитов в Черноморском регионе, Турции выгодно, чтобы Крым оставался в сфере влияния России и в геополитическом пространстве России. Почему? Потому что если здесь будут американские базы, это гораздо большее зло для турок.

Турки исторически делят это пространство с Россией. Хорошо известный сосед, враг и одновременно партнер. Это устраивает и Россию, и Турцию, в этом плане точки соприкосновения никуда не пропадали даже в период окончания холодной войны и распада Советского Союза», – сказал Ирхин «ПолитНавигатору».