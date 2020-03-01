Эрдоган пошёл в атаку: Военными методами Турцию не остановить

01.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Турция усилила удары по позициям армии Сирии после того, как истёк срок ультиматума, выдвинутого Реджепом Эрдоганом, который потребовал, чтобы сирийцы отступили за линию окружённых турецких наблюдательных пунктов.

Так, Турция нанесла удары по аэродрому Найраб возле Алеппо. Сообщается о серьезных разрушениях – отбить атаку ПВО Сирии не смогли.

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А на южном участке фронта турки начали обстрел из систем залпового огня.

Ракетные удары по сирийцам наносятся, в том числе, с территории Сирии.

Политолог Фёдор Лукьянов объясняет, в чем цель рискованной игры Анкары.

«Похоже, что перед объявленной встречей Эрдогана и Путина, на которой будут обсуждаться новые параметры взаимоотношений двух стран в Сирии, Анкара решила добиться максимального военного продвижения. Целей несколько.

Одна естественная – улучшить условия для политического торга, это обычный инструмент в такого рода конфликтах. Чем дальше продвинешься на земле, тем больше пространство для маневра за столом.

Вторая – наглядно продемонстрировать, что Сирия для Турции – это не противник, а так, семечки, и не будь за Асадом русских, мокрого места от него не осталось бы. Эрдоган же не случайно Путину сказал, что, мол, оставь нас один на один.

Третья – ответить своему общественному мнению. Операция в Идлибе непопулярна и для широкой публики непонятна (с вторжением в курдские районы Сирии все было иначе – в осмысленности действий не сомневались). Потери большие. Надо как минимум показать, что ответ дан сокрушительный и погибшие отмщены.

Отступить Эрдоган может только по результатам переговоров с Путиным, причем если он сможет отстоять позиции, которые удастся подать как принципиальные уступки Москвы. До этого будет напор.

Воевать с Россией Турция, конечно, не хочет и не собирается, так что будем надеяться: обе стороны принимают соотстветствующие меры предосторожности, дабы случайно не столкнуться. Но игра идет предельно жесткая, в этом сомнений никаких. Рискованно», – рассуждает Лукьянов.

Военкор Игорь Димитриев полагает, что военными методами Турцию не остановить.

«Потери турецкой армии в последние дни почему-то уверили многих экспертов (в кавычках надо было), что «вот она, ваша хваленая вторая армия НАТО, была да сплыла!». Мол, сейчас ее на ладонь российских ПВО положим и ладонью ВКС прихлопнем. Некоторые дошли до того, что пересмотрели русско-турецкие войны и нашли в них только русские победы. Это не так.

И сейчас, оказывается, Турция лишь прощупывала обстановку и полноценно не выступала в войну. Напоминаю, Турция – это региональный лидер, развитая страна с большой, хорошо вооруженной и мотивированной армией, базы которой находятся в непосредственной близости от зоны конфликта. Там есть вся необходимая инфраструктура, наверняка заранее проработана логистика. Занятые турками территории тоже освоены, инфраструктура, лояльное население. После потерь среди турок общественное мнение готово к войне. Руководство готово играть на обострение.

Что есть у нас? Сирийская армия. Хорошие ребята, свои пацаны. Под раздачу попадут сильно.

Авиабаза Хмеймим с ограниченной авиагруппой. Военно-морская база, снабжение которой ведётся через проливы, напоминаю. Силы специальных операций. И небольшое число сотрудников частных военных компаний. Чем остановить турок? Что сделать, если они закрывают проливы? Закрывают небо. Если они попрут не отрядами кликливых иддибских гопников, а своей военной машиной. Не знаю. Бомбу ядерную на Стамбул бросать? Наносить удар стратегической авиацией по территории страны-члена НАТО? Вы нормальные?

Остановить турок в этом случае можно только невоенными методами. Удар по ним имеющимися в Сирии силами только ухудшит ситуацию.

Наверное, у наших эти невоенные методы решения есть. По крайней мере было похоже на это, когда начиналась идлибская операция. Я, по правде говоря, был очень ею удивлен. Наши были склонны к компромиссам с Турцией в предыдущих ситуациях и понятно почему – наверху причины. Но в этот раз поперли на них довольно жёстко. Наверное, в Минобороны эксперты получше, чем в телевизоре, и есть хитрый расчет, мы о многом нее знаем и все такое.

Что до НАТО, пусть вас не обманывает их пассивная позиция. Конфликт Турции и России вполне вписывается в их планы. Вот у этих расчеты точно есть. И задекларированный полгода назад вывод американских войск именно к этому подталкивал – выйти и столкнуть лбами», – считает Димитриев.