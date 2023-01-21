Эрдоган постепенно вступает в противостояние с Западом

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Руководство Турции идёт ва банк, решившись на откровенный конфликт внутри НАТО и заняв всё более жесткую позицию в преддверие всеобщих выборов внутри страны, которые еще и сдвигаются на более ранний срок.

Вашингтон в свою очередь пытается всячески надавить на Анкару, разыгрывая карту преследования «демократической оппозиции».

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Помимо требований со стороны Белого дома не соблюдать соглашение Монтрё о проливах и допустить корабли США и Великобритании в Чёрное море, разыгрывается на наших глазах еще и противостояние в стенах НАТО по вопросу окончательного принятия Швеции и Финляндии в альянс. Ведь Турция наложило пока вето на их вхождение.

В свою очередь глава организации Йенс Столтенберг посетовал на демарш Анкары, заявив, что это будет только на руку Владимиру Путину. По мнению генсека НАТО, необходимо немедленно разрешить все противоречия и прийти к единому соглашению.

Так, турецкое издание Indyturk.com цитирует Столтенберга, который говоря о процессах членства Финляндии и Швеции в НАТО, сказал следующее:

«Пришло время завершить процесс ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в их страновых ассамблеях. Эти страны будут продолжать тесно сотрудничать с Турцией в будущем в их борьбе с терроризмом. Финляндия и Швеция выполнили требования меморандума, который они подписали с Турцией в процессе вступления в НАТО. Теперь этот процесс должен быть завершен».

Но очевидно, что турки не страдают желанием втягиваться в военное противостояние на южном театре с Россией в Причерноморье и в Закавказье в случае американских провокаций на российско-финляндской границе. Ведь любой инсценированный англосаксами конфликт новых членов НАТО с Москвой чреват расширением очага будущей войны и альянс следующим шагом обязательно потребует от Эрдогана соблюсти союзнический долг.

Поэтому в ответ на требование Вашингтона министр обороны турецкой республики Хулуси Акар неизменно и стоически твердит следующее:

«Мы ожидаем, что Финляндия и Швеция поймут проблемы безопасности Турции и предпримут шаги, обещанные в Мадридском соглашении».

И формально Анкара права, так как не все скрывающиеся боевики Рабочей партии Курдистана и сторонники Гюлена были переданы Стокгольмом и Хельсинки, а последняя акция с подвешиванием чучела Эрдогана в шведской столице, совершенная прокурдскими активистами, вообще вывела из себя руководство Турции, что сейчас активно используется как повод затянуть по максимуму принятие этих стран в НАТО.

При этом шведская прокуратура отказалась по запросу турецкого МИДа открывать расследование и сажать зачинщиков, что привело в ярость уже министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу, который разразился целым заявлением, обвинив Швецию в покровительстве расизму и фактически выставив ультиматум.

«Никто не должен пытаться обмануть нас, говоря: «В Швеции есть свобода выражения мнений, это не преступление», никто не должен нам об этом говорить. Это расистский акт и преступление на почве ненависти. Это противоречит общечеловеческим ценностям и является преступлением по международному праву. Если Швеция думает, что она отвлечёт нас словесными играми, я хотел бы сказать, что она сама в итоге окажется обманутой. Либо они станут жертвами мин, установленных террористами, либо мы будем идти вперед, выполняя соглашение с учетом безопасности всех нас», – цитирует министра известное турецкое издание Milliyet.com.tr.

То есть либо боевики РПК и гюленовцы на блюдечке и вся документация о деятельности разведок этих стран против Турции, либо согласия турок на принятие шведов и финнов в альянс не будет. И вполне возможно, что такая постановка вопроса может в итоге сработать.

К такому же выводу приходит и президент вашингтонского научно-исследовательского Центра Дмитрий Саймс, который отметил:

«Господин Эрдоган привык торговаться до последнего, и он наверняка применит появившийся у него рычаг влияния, дабы добиться от союзников по НАТО уступок, а также порадовать свой националистически настроенный электорат перед намеченными выборами».

То, что эта ответная кампания усиливается, говорят и митинги внутри самой республики с требованием выхода Турции из НАТО.

Причём последнюю акцию 20 января в Анкаре провели активисты Турецкого союза молодёжи (TGB), который фактически является молодёжным филиалом турецкой Партии Родины (Vatan Partisi). Эта партия была сформирована при активном участии военных отставников и левых кемалистов, что является очень символичным. Ведь именно многие бывшие и нынешние военные из патриотических чувств и исходя из национальных интересов ратуют за военно-политический разрыв с Западом.

Очень резкое заявление по поводу попыток Вашингтона надавить на Анкару по теме нарушения политических и демократических прав, связанных с предстоящими выборами, сделала и администрация самого Эрдогана.

Так, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин следующим образом прокомментировал утверждения бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Попытка взять под опеку демократическую волю турецкого народа является тщетной попыткой. Прошли те дни, когда вы играли в колониального губернатора», – сказал Калин.

Всё дело в том, что в правящей коалиции решили сдвинуть сроки проведения президентских и парламентских выборов с июня на май, что и вызвало недовольство как со стороны либеральной оппозиции, так и их заокеанских покровителей. Это в некоторой степени путает карты шести наиболее крупных оппозиционных партий, которые объединились с целью выработки стратегии в противовес Эрдогану.

Речь идёт о Народно-республиканской партии (НРП), все еще изо всех сил пытающейся объединить вокруг своего собственного Национального альянса, наряду с Партией счастья (SP), еще и Хорошую партию (IP), Партию будущего (GP), Демократическую партию (DP) и Партию демократии и прогресса (DEVA).

А всё началось с того, что в начале недели как пишет издание Liderbursa.com заместитель председателя эрдогановской Партии справедливости и развития (ПСР) Эркан Кандемир сделал заявление о досрочных выборах, одной из самых обсуждаемых тем повестки дня.

Ему вторил и Девлет Бахчели, глава Партии националистического движения (ПНД), входящей в правящую коалицию с ПСР, заявивший:

«Следует договориться в парламенте и провести выборы. Точку в вопросе выборов необходимо поставить в мае».

В итоге эту идею поддержали в едином руководстве правящей коалиции, и теперь ориентировочно всеобщие выборы состоятся 14 мая. При этом главной задачей Эрдогана и поддерживающего его большого турецкого бизнеса является недопущение прихода к власти оппозиционного блока, который имеет на это реальные шансы при поддержке Запада.

Поэтому не случайно в своем выступлении на партийном форуме 18 января в Анкаре, как пишет газета Daily Sabah, президент Реджеп Эрдоган назвал так называемый оппозиционный блок «столом для шести», «подхалимами переворота, которые стремятся принять иностранный мандат», имея в виду США и ЕС, добавив, они не хотят, чтобы люди определяли свое будущее демократическими выборами.

По данным издания Al-Monitor/Premise, которое провело опрос, нынешняя либеральная оппозиция Турции, в лице шестипартийного блока, на четыре пункта опережает ПСР и ее де-факто ультранационалистического союзника.

Оппозиционный альянс набирает 36% голосов, в то время как поддержка правящего альянса составляет 32%. Правящая ПСР получила 28% голосов, а Партия националистического движения — 4%.

В результате опроса выяснилось, что поддержка прокурдской Народно-демократической партии Турции (ДПН) составляет 4%. А как раз курдское голосование было определяющим на местных выборах 2019 года, и многие считают, что на этот раз это может тоже иметь жизненно важное значение.

В свою очередь Эрдоган взял на вооружение ярко выраженную антизападную риторику, заявляя, что обеспечит сейчас защиту страны от порабощения. Он пытается опереться на консервативных мусульман, составляющих большинство сельских жителей, воспринявших идею возрождения былого могущества Османской империи.

В последнее время глава ПСР пытается еще заручиться и поддержкой бывших и действующих военных, настроенных сейчас против НАТО и видимо её получит.

Для того, чтобы переломить ситуацию президент уже заявил о плане преодоления инфляции и пошёл на беспрецедентные социальные уступки населению пообещав повысить минимальную зарплату на половину, пенсии на треть, анонсировал списание процентов по кредитам и студенческих долгов. Планируется увеличение ассигнований в систему здравоохранения и образования.

В такой ситуации победа ПСР и Реджепа Эрдогана, против которого оппозиция пока не смогла выставить консолидированного кандидата, была бы в интересах России и послужила бы делу дальнейшей разбалансировки НАТО.

Это подтверждает и турецкий аналитический портал A News International, отмечая, что отношения между Анкарой и Вашингтоном подходят к точке невозврата:

«США серьезно обеспокоены ситуацией, когда турецкий корабль сорвался с натовских якорей и стал дрейфовать в гавани Востока».

И в этом смысле критическая поддержка Эрдогана, несмотря на то, что Турция является региональным конкурентом и имеет свои имперские амбиции, была бы оправдана, так как он становится важной связующей фигурой в новом миропорядке, превратив страну в логистический и газовый хаб, не дающий возможности Западу создать кольцо блокады вокруг Москвы.

Британское издание The Economist обвиняет Эрдогана в установлении диктатуры.