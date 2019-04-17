Эрдоган потерпел первое серьезное поражение на выборах

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. Выборы прошли 31 марта, но на оформление результата потребовалось почти три недели.

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Днем ранее правящая в стране эрдогановская Партия справедливости и развития обратилась в избирком страны с просьбой аннулировать результаты выборов в городе. По данным СМИ, представители партии доставили в ЦИК «три чемодана доказательств» нарушений на прошедшем голосовании. С просьбой провести повторные выборы в ЦИК обратилась также Партия националистического движения (ПНД) — партнер ПСР по правящей коалиции.

Правящая партия кандидатом на выборах мэра крупнейшего в стране города (население 17 млн) выбрала одного из ближайших соратников президента Реджепа Эрдогана — Бинали Йылдырыма. До февраля этого года он был председателем турецкого парламента, а с мая 2016 по июль 2018 года занимал пост главы правительства. Его основным соперником стал Имамоглу — лидер республиканской партии (старейшая в республике, основана Кемалем Ататюрком).

Соперников разделило несколько тысяч голосов. Сразу после выборов избирком объявил, что Имамоглу обошел Йылдырыма с перевесом в 28 тысяч голосов, что в процентном отношении составило менее чем 0,3%. Через неделю после голосования ПСР стала требовать пересмотра результатов голосования. 7 апреля правящая партия направила в избирательную комиссию страны ходатайство о пересчете голосов в 38 избирательных округах Стамбула. В итоге после пересчета разрыв сократился до 14 тыс. голосов в пользу Имамоглу. После этого партия Эрдогана стала требовать отмены результатов выборов в Стамбуле, но не добилась этого.

Выборы в органы местного самоуправления прошли 31 марта не только в Стамбуле, но и по всей Турции. По итогам голосования правящая эрдогановская ПСР проиграла выборы мэра в двух самых населенных, политически и экономически значимых городах страны — Стамбуле и Анкаре.