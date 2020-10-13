Эрдоган повелел бросить за решётку сотни турецких военных

13.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Все больше вживающийся в роль диктатора-параноика президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган под предлогом национальной безопасности проводит масштабную зачистку инакомыслящих.

Операция проходит в городе Измир и 26 турецких провинциях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турецкие власти выдали ордер на арест 110 человек, 100 из которых – военнослужащие турецкой армии.

Официально этих людей подозревают в организации попытки государственного переворота, которая, правда, произошла в 2016 году, и в том, что они являются сторонниками проживающего в США богослова Фетхуллы Гюлена.

Сам Гюлен, являющийся поборником миролюбивого, гуманистического ислама, неоднократно заявлял, что не имеет к перевороту никакого отношения. Можно предположить, что для поборника концепции агрессивного неоосманизма Эрдогана теолог-либерал Гюлен, в первую очередь, является идеологическим противником, из которого очень удобно создать образ врага.

В ходе попытки государственного переворота, произошедшей в Турции в июле 2016 года, погибло около 250 человек. После чего режим Эрдогана арестовал и осудил порядка 80 тысяч человек, еще более 150 тысяч государственных служащих, военных и других должностных лиц были уволены или отстранены от должностей, в том числе более 20 тысяч – из вооруженных сил.

При этом Анкара преследует своих граждан, якобы имеющих отношение к «гюленизму» и перевороту, по всему миру, добиваясь их ареста и выдачи в Турцию.

В свою очередь, международные правозащитные организации полагают, что угрозу переворота режим Эрдогана уже который год использует для борьбы с инакомыслием, как внутри страны, так и за ее пределами – в турецкой диаспоре.