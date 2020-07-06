Эрдоган повышает градус в споре о новом статусе Святой Софии

06.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

Президент Турции в резких тонах отреагировал на сдержанную критику, связанную с возвращением Ай-София статуса мечети. По мнению Эрдогана, возражения турецким инициативам по превращению в мечеть Ай-Софии из музея и всемирного культурно-исторического наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО, является «вмешательством в суверенные права Турции».

Резкие заявления Эрдогана прозвучали в ответ на заявления госсекретаря США Помпео и МИД России по изменению статуса храма-музея. При том, что Помпео всего лишь призвал Турцию сохранить за Ай-Софией статус музея, а в МИД России всего лишь выразили надежду, что и после превращения в мечеть, храм останется в неприкосновенности и сохранит доступ для туристов.

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При этом, даже относительно резкая речь американского министра по международным религиозным свободам Браунбека была лишена угроз ввести против Турции хоть какие-то санкции. И это – в ответ на раздающиеся идиотские призывы некоторых турецких политиков, вроде требования немедленно закрасить лик серафима на куполе собора.

Современный вид Ай-Софии.

Наблюдатели не исключают, что Эрдоган преднамеренно обостряет обстановку вокруг Ай-Софии, непропорционально резко реагируя на вполне корректные заявления иностранных дипломатов. Тем самым, по мнению экспертов, турецкий президент с амбициями османского султана, пытается сколотить политический капиталец, выступая новым центром кристаллизации исламского мира и, в особенности, тюркских этнических групп.

Кроме того, в настоящий момент Эрдогану, зависшему между коллективным Западом и Россией, как никогда необходима внутренняя консолидация, особенно если учесть, что большинство турецких избирателей поддерживают планы турецкого президента «сделать Турцию снова великой».

Интересно, что, в самой Турции далеко не все политические и общественные движения поддерживают стремление властей превратить светское турецкое государство в государство религиозное.

Так, партия кемалистов, верная заветам Ататюрка, никак не отреагировала на критику инициативы Эрдогана извне, а лидер оппозиционной партии «Ватан» открыто выступил против обратного превращения Ай-Софии в мечеть, предостерегая исламизаторов в правительстве, что их проекты лишь углубят международную изоляцию Турции и рассорят её с христианским миром.

Картина «Взятие турками Константинополя»

Внимательно рассматривая сложившуюся ситуацию, совершенно непонятно, зачем, кроме проявления явного политиканства, Эрдогану понадобилось вновь делать из Ай-Софии мечеть. Вокруг храма-музея полно мечетей. Прямо напротив храма находится Голубая мечеть. Рядом, на холме, стоит исторический мусульманский храм – мечеть Баязид, построенная султаном Баязидом II во время османского владычества. За холмом стоит мечеть Нуруосмание. Да и внутри Ай-Софии для желающих совершить намаз мусульман выделено небольшое помещение.

Так что речь идёт явно не о том, что местным мусульманам попросту негде помолиться. Вопрос чисто политический.

Проблема ещё и в том, что собор Святой Софии, построенный более 14 веков назад, не является исключительно турецкой святыней.

Вид собора до турецкого нашествия.

Этот храм, имевший первоначальное название Юстинианова базилика, был построен ещё до раскола единой христианской церкви на Восточную и Западную (собственно, оформление схизмы произошло именно в соборе Святой Софии) и пережил три империи: Византийскую, Латинскую и Османскую.

И с момента раскола он становится главным православным храмом.

Турки, захватившие Константинополь, посшибали кресты с куполов, возвели по углам храма минареты и замазали толстым слоем штукатурки христианские фрески и мозаики.

И только в 1936 году, уже после падения и разрушения Османской империи, Кемаль Ататюрк принял соломоново решение – придать нейтральный статус храму Святой Софии, открыв в нём музей, сняв со стен османскую штукатурку, на удивление неплохо сохранившую византийскую роспись.

Если же Ай-Софии вновь суждено будет стать мечетью, эрдогановским исламистам вновь необходимо будет привести её в соответствие с исламскими религиозными нормами, скрыв непонятно под чем христианские фрески и мозаики, чтобы не смущать правоверных. А это станет очередным издевательством как над православным собором, так и над культурно-архитектурным объектом всемирно-исторического наследия.

Хуже всего то, что, несмотря на внесение Ай-Софии в список культурно-исторических объектов ЮНЕСКО, с юридической точки зрения Турция не несёт никаких обязательств перед другими странами в вопросе сохранения музея. Всё, что может сделать ООН в ответ на инициативу Эрдогана – призвать сохранить исторический памятник в нынешнем его статусе и от души посокрушаться.

Правда, последствия для Турции, зарабатывающей немало средств на туристах, могут быть крайне неприятные. Например, заметно сократится приток денег от потенциальных посетителей Ай-Софии, которым интересен древний христианский храм и ничуть не интересны эрдогановские вывихи и новоделы.

К слову, по данным за 2019 год, в храме-музее побывали почти 4 миллиона посетителей, а это серьёзные вливания в местный бюджет.

В Греции, традиционно недружественно настроенной к Турции, уже раздаются чуть ли не призывы к войне, а наблюдатели озвучивают прогнозы о резком снижении посещения Стамбула туристами из России и стран СНГ, обеих Америк и ЕС, а также ряда светских мусульманских государств, предпочитающих жить в мире с другими конфессиями. Наглая же исламизация храма-музея наверняка вызовет острое недовольство Турцией и Эрдоганом христианских общин во всём мире.

В общем, если учесть все за и против, своей инициативой с восстановлением мечети Ай-София, Эрдоган может сплотить турок вокруг своей персоны, но дорого заплатит за это в экономическом и внешнеполитическом плане.

Так себе выигрыш.

С другой стороны, ряд экспертов полагает, что Эрдоган своими резкими движениями обращает на себя внимание Запада, с которым у него в последние четыре года дела не клеятся и даже постоянно ухудшаются. И оттого неприличная возня, затеянная турецким президентом вокруг Ай-Софии многие воспринимают чем-то вроде подростковых угрожалок взрослым: «если вы срочно не повернётесь ко мне, то я молотком и зубилом сделаю модный дизайнерский объект из украденной когда-то у вас античной ценности».

Фокус, однако, в том, что Эрдоган – весьма своеобразный дядечка, с которого станется колоть орехи китайской вазой ради демонстрации своей крутости. Вопрос только в том, что, консолидация турецкого общества в условиях ухудшающихся отношений с Востоком и Западом – явление непостоянное, а гражданин султан неустанно плодит врагов своим неадекватным поведением в Сирии, Ливии и попытками создания Великого Турана.

Но существует и очень элегантное предложение, чтобы послать ответный сигнал Эрдогану о его неправоте. Например, всем миром вернуть Стамбулу историческое название Константинополь. И пусть гадает: что значит этот демарш со стороны других стран. Вот и посмотрим – вызовет ли этот шаг выпадение прямых кишок от ярости у потерявшего берега султана и его окружения…