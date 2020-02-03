Эрдоган привел в восторг украинских фашистов

03.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Турции Реджеп Эрдоган, находящийся сегодня с официальным визитом в Киеве, поприветствовал встретивший его почетный караул у Мариинского дворца националистическим лозунгом «Слава Украине».

Эрдоган вместе с Зеленским прошли вдоль караула, после чего Эрдоган подошел к микрофону и крикнул «Слава Украине», получив в ответ «Героям слава», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Такое поведение турецкого президента порадовало украинских националистов.

«Уважуха», – написал в своем блоге член ВО «Свобода» Александр Аронец.

Ранее лозунг «Слава Украине» и отклик «Героям слава» стал официальным приветствием в ВСУ.

Историк Владимир Корнилов в свою очередь рассказал, что этот лозунг был официальным кличем украинских фашистов еще в 20-е годы прошлого века.

«Это лозунг, который еще в 20-е годы перед основанием ОУН был лозунгом «Союза украинских фашистов». Это официальное название, а не эмоциональное. И теперь этот лозунг в Верховной раде звучит», – говорил Корнилов.