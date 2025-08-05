Эрдоган продал сотового оператора на Украине сутенёру Макрона

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Близкая к семье Реджепа Эрдогана компания Tukrcell, владевшая сотовым оператором Life на Украине, объявила о продаже своих активов за 538,7 млн долларов.

Покупателем стал французский холдинг NJJ французского миллиардера Ксавье Ниела, близкого друга Эммануэля Макрона, владельца медиа-группы Le Monde, которая обслуживает французского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интересно, что Ниел сколотил свое состояние в 80-е годы благодаря услугам «секса по телефону», которые работали на специальных терминалах, распространенных во Франции еще в эпоху до повсеместного внедрения Интернета.