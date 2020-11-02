Эрдоган провоцирует Россию на ужесточение миграционной политики

02.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Сейчас президент Турции Реджеп Эрдоган пытается увеличить влияние на соотечественников в Германии с призывом «быть его солдатами», однако следующими могут стать тюркоязычные мигранты в РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот сейчас Эрдоган пытается работать с огромным количеством всеми как бы тюркскоязычными людьми во всём мире, даже там, где Османской империи не было никогда. Кстати, Османской империи не было в Азербайджане, Османской империи в том виде не было в Средней Азии, но Эрдоган обращается ко всем.

Вопрос, а кто сейчас составляет основную массу мигрантов в РФ? Тюркоязычные выходцы из Средней Азии. Это и к ним сейчас обращается Эрдоган, и никаких иллюзий в этом плане не надо иметь. Это сейчас он обращается к туркам в Германии и говорит, вы мои солдаты, а завтра он может обратиться к этим людям здесь.

Поэтому надо делать выводы по поводу миграционной политики, создавать здесь многомиллионные анклавы людей, к которым завтра может обратиться иностранный лидер с призывами быть его солдатами – это преступление, никакими деньгами эти вещи не оправдываются», – заявил Михеев.