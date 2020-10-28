Эрдоган пугает мусульман крестовыми походами и ратует за окончательное разделение Кипра

28.10.2020, Никосия, Алексей Топоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что страны, нападающие на ислам, хотят возобновить крестовые походы.

Днем ранее неоосманист сказал, что проблема Кипра не может быть решена в формате федерации, но только двух государств (север Кипра оккупирован Турцией), передает корреспондент «ПолитНавигатора.,

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На встрече с депутатами правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил о том, что выступить против нападений на пророка Мухаммеда было для него и его однопартийцев «делом чести».

По всей видимости, в такой плоскости турецкий президент воспринимает недавний инцидент в Париже, где чеченский молодой человек отрезал голову учителю, продемонстрировавшему эти карикатуры школьникам в качестве наглядного примера, какие могут быть рамки у свободы слова.

По словам турецкого лидера, нападающие на ислам страны хотят вернуться к практике крестовых походов. Также представители политической элиты Турции осудили сегодня недавние карикатуры Charlie Hebdo на самого Эрдогана, выполненные в довольно фривольной форме, что по их словам «является отвратительной попыткой распространения культурного расизма и ненависти».

Днем ранее президент Турции заявил, что пришло время обсудить реалистичное предложение о создании «двух государств» на разделенном острове Кипр, добавив, что параметры продолжающихся переговоров о судьбе полуострова, север которого оккупирован Турцией и там создана марионеточная непризнанная Республика Северного Кипра, «не являются устойчивыми».

Выступая на пресс-конференции с президентом киприотов-турок Эрсином Татаром в Анкаре, Эрдоган сказал, что поведение киприотов-греков «заблокировало предыдущие попытки найти решение».

«Необходимо понимать, что по текущим параметрам, после переговорного процесса, длившегося более полувека, результата достичь нельзя. На данном этапе мы считаем, что начало переговоров на основе федерации будет пустой тратой времени. Поэтому мы считаем, что решение о создании двух стран является самым реалистичным предложением», – добавил президент Турции.

Следует отметить, что педалирование вопроса независимости Республики Северный Кипр выгодно Эрдоагану в том свете, что он давно пытается наладить разработку расположенных у побережья этого острова шельфов, чему противится официальное, признанное мировым сообществом, греческое руководство Кипра.