Эрдоган пытается в Босфоре экономически удушить Россию

Новости Украины

Анкара заявила о повышении стоимости проезда судов из пролива Босфор и Дарданеллы в пять раз с октября 2022 года, что увеличит доход до 200 миллионов долларов.

Впервые информация об этом появилась в турецком издании Sabah.com.tr со ссылкой на министерство транспорта страны, что подаётся как невероятная победа страны и завершения периода унижений.

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Представители Министерства транспорта и инфраструктуры заявили журналистам:

«В достигнутом процессе мы увеличили цену, которую мы получаем сегодня, в 5 раз. С 7 октября 2022 года это вступит в силу. 39 лет жалоб были разрешены».

«Турция, которая никоим образом не скомпрометировала свои права между странами своей сильной позицией во внешней политике, положила конец несправедливости, применяемой в ценах пересечения Босфора на этот раз в рамках прав, предоставленных ей Соглашением о проливе Монтрё», – утверждается в издании Sabah.com.tr.

По мнению автора публикации Барыша Шимшека, Турция повысила цену франков, которая определяет доход, полученный от проливов, в соответствии с межстрановыми правами, предоставленными ей Соглашением о проливах Монтрё. В 1983 году Турция установила курс франка на уровне 0,80 доллара, применив 75-процентную скидку на цену франка.

Однако в последнее время эта сумма растаяла в условиях растущей инфляции и стоимости золота в мире. По этой причине цена франков была увеличена в 5 раз до четырех долларов за чистый тоннаж.

Со вступлением в силу постановления правительства 7 октября 2022 года цены на фонари (маяки), спасательные и оздоровительные пошлины, получаемые от проливов, будут увеличены в 5 раз, а выручка, которая в настоящее время составляет 40 миллионов долларов, будет увеличена до 200 миллионов долларов.

Почему речь идёт о франках? Поскольку в 30-х годах, когда подписывалось Соглашение Монтрё, расчет производился на основе общей денежной единицы «Germinal Frank», которая была принята Организацией Объединенных Наций в качестве эталонного эквивалента золота/франка.

В 1936 году 1 франк был эквивалентен 0,29 грамма чистого золота, в то время как в периоды, когда «Germinal Frank» уже не был в обращении, платежи производились в турецкой лире в долларах, но независимо от текущих обменных курсов.

В результате этого, по мнению правительства Эрдогана, Турция в течение многих лет теряла не только доходы, но и свой контроль над проливами. И теперь власти страны оказались настолько уверенными при султане всех правоверных, что вознамерились восстановить «справедливость» и потребовать от всех выполнения условия данного соглашения, где за государством оставлялось право требовать цены на маяк, спасение и санитарные пошлины с судов, проходящих через Босфор и входящих и выходящих из Дарданелл.

Если переводить на нормальный политический язык реваншистское руководство Турции вознамерилось показать всем, кто на самом деле в этой стратегической части юго-восточной Европы хозяин, установив свою стоимость пошлин.

То есть Анкара, став сейчас главным транспортным и энергетическим хабом для ЕС решила повысить ставки для извлечения максимальных прибылей от противостояния между Западом и Москвой.

К тому же это удар по российской продукции и транспортным маршрутам. Так, на этом фоне турецкие компании подняли в два раза цены на контейнерные перевозки в Россию. И это фактический грабёж и обогащение за счёт тяжелого положения страны, связанного с попытками Запада организовать тотальную блокаду и изоляцию.

Так, изданию «Коммерсант» руководитель представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин посетовал на возникновение фактической транспортной монополии.

«Из-за прекращения деятельности в РФ ряда логистических компаний число провайдеров таких услуг сильно сократилось. Те, кто остался, поднимают цены, можно сказать, что образовалась некая квазимонополия», — объяснил он.

Практически Россию стремятся ободрать как липку, взяв свой завышенный процент как за проход через проливы, так и за доставку самих грузов, которые в итоге становятся «золотыми». Но тот, кто думают, что это просто беспощадная «рука рынка» или обычное желание неоосманской верхушки обогатиться, ошибается или вольно или невольно ретранслирует полуправду.

В Анкаре рассматривают нынешнюю ситуацию как возможность выйти из финансового кризиса, усилить позиции турецкого капитала, завладев освободившимися рынками, нарастить прибыли собственных компаний, а с другой стороны, высокими пошлинами и процентами сдержать Россию, приняв участие в её удушении, как конкурента и геополитического противника.

Об этом свидетельствует заявление главы военной компании Baykar Халука Байрактара о том, что финансовые средства не являются приоритетом для компании. В связи с чем Турция не будет никогда продавать России свою продукцию или строить на её территории предприятия по производству байрактаров и другой военной техники.

«Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», – ответил он русской службе Би-би-си на вопрос о возможном сотрудничестве между ВПК Турции и России.

Более того, он еще раз подчеркнул, что его фирма, тесно связанная с правительством Эрдогана, полностью поддерживает «незалежную», заметив, что «ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет нам предложена».

То есть для турок дело не только в деньгах, но и в том, кто будет реальным хозяином положения в Причерноморье, в Закавказье и даже в Центральной Азии в ближайшее десятилетие. Поэтому исторические споры за эти регионы раскрываются и обостряются на сегодняшний день с новой силой, и они показывают, что современная реваншистская турецкая верхушка вовсе не является союзницей России и будет использовать все методы с целью подрыва её влияния и усиления собственных позиций.

Украинцы для Анкары, конечно же, такая же разменная монета, как и для американцев, желающих максимально замедлить продвижение союзных сил в рамках СВО вбрасыванием нового «мяса» на фронты с целью затянуть желательно на годы сам конфликт. За этот период прибыли турецких корпораций увеличатся в разы, а армия перевооружится и усилит нажим на соседей.

При этом под каток попадает еще и Греция, которая может стать следующей территорией для передела границ и восстановления «справедливости». Несмотря на то, что обе страны входят в НАТО, они могут реально оказаться в состоянии войны. Последние случаи пограничных стычек на небе и земле говорят об этом.

Так телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил:

«Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит».

По его информации, было отмечено наведение ракеты на F-16. В Анкаре ожидаемо заявили, что инцидент «несовместим с духом союзничества».

Но эти факты вовсе не говорят о повороте Турции против Запада. Просто Анкара, мечтающая о возрождении империи, стремится добиться приращения земель, в том числе и через британскую идеологическую концепцию «Великого Турана» и другие пропагандистские химеры, направленные в конечном итоге против России.

Нельзя забывать слова премьер-министра Турции Шюкрю Сараджоглу, сказанные немецкому послу фон Папену в 80 лет назад в 1942-м году в разгар битвы за Сталинград и Кавказ, когда правящие слои в Анкаре вынашивали планы нападения на СССР.

Фон Папен в своих дневниковых записях подробно приводит русофобскую риторику тогдашнего главы турецкого кабинета, которая актуально и сегодня, являясь руководством к действию уже для нынешних неоосманистов.

«Я спросил его о его точке зрения по русскому вопросу. Премьер-министр ответил, что он хочет дать мне на это ответ и как турок, и как премьер-министр. Как турок он страстно желает уничтожения России. Уничтожение России является подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столетие; оно является также извечной мечтой турецкого народа… Русская проблема может быть решена Германией только если будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России русских, если впредь будут раз и навсегда изъяты из-под русского влияния русифицированные области, населенные национальными меньшинствами, и если эти области будут поставлены на собственные ноги, привлечены к добровольному сотрудничеству с державами оси и воспитаны как враги славянства, – описал германский посол.

Нельзя забывать и то, что тогдашняя «нейтральная политика» Турции, которая также торговала и проводила двурушническую политику, сразу после окончания Второй мировой войны закончилась тем, что страна моментально присоединилась к Западу…