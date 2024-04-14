Эрдоган ради себя согласится на любой мирный план по Украине – Климкин

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Турция и лично её президент Реджеп Эрдоган будут готовы на любой мирный план по Украине, лишь бы переговоры проходили а Стамбуле.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турки будут продвигать любой вариант, который позволит им стать посредником, и взять на себя политические и экономические привилегии. Эрдоган в этом мастер, он очень хочет. Да и внутренне у него не всё идеально, и местные выборы были сложными. Он проиграл регионы, в которых побеждал 20 лет. И теперь ему надо сказать: «Видите, со мной все разговаривают. К Байдену езжу, с Путиным разговариваю». Он реально об этом мечтает», – рассуждал Климкин.

«Это, скорее всего, его последний срок, и это может быть одним из достижений его жизни. И поэтому он будет готов на любой вариант. Он был готов на «Стамбул-1»… и на «Стамбул-123» тоже будет готов. Лишь бы это было в Стамбуле и при Эрдогане. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому не Эрдоган будет определять контуры геополитики», – добавил он.