Эрдоган рассказал подробности возможного компромисса между Россией и Украиной

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Новости Украины

В рамках сделки с Украиной Россия могла бы уступить Киеву подконтрольные ей территории, но сохранить за собой Крым.

Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Эрдогана, Россия готова к переговорам с Украиной.

«Я встретился с президентом Путиным, и у нас были очень обстоятельные дискуссии. Он на самом деле показывает мне, что он готов покончить с этим как можно скорее. У меня сложилось такое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела, довольно проблематично… Что касается этого конфликта, мы должны знать и несомненно знаем, когда говорим, о взаимном соглашении. Вот, что мы имеем в виду: если в Украине будет создана часть, конечно, возвращение земель, на которые было совершено вторжение, станет действительно важным. Это то, что ожидается, то, что нужно. Господин Путин предпринял шаги, мы предприняли определенные шаги. Земли, на которые было совершено вторжение, будут возвращены Украине», – заявил Эрдоган.

В свою очередь ведущая поинтересовалась, будет ли России «позволено сохранить Крым», поинтересовалась телеведущая.

«Это будет по-человечески. Мы говорили об этом с моим дорогим другом Путиным, и это то, о чем мы просили от него. Мы попросили от него вернуть Крым его законным владельцам. Это наши потомки – люди, которые там живут. Если бы вы сделали шаг вперед, если бы вы могли покинуть нас, вы бы также освободили крымских татар и Украину. Это то, что мы всегда говорили, но с тех пор, к сожалению, не было сделано ни одного шага вперед, – «обтекаемо» ответил Эрдоган.

Эрдоган также подчеркнул, что не будет становиться на сторону одной из конфликтующих сторон, сохранив за собой статус посредника:

«Неправильно рассматривать Путина как совершенно другого человека, потому что он ставит во главу угла интересы своей страны и борется за интересы своей страны. Прямо сейчас в битве между этими двумя странами, мы всесторонне беседуем с Путиным.

В то же время, мы всесторонне беседуем с Зеленским. И в то же время, мы всесторонне беседуем с Гутерришем, и Гутерриш действительно разговаривает со всеми вовлеченными сторонами. Если мы собираемся прийти к какому-то выводу, мы не собираемся приходить к этому выводу, принимая чью-либо сторону», – добавил турецкий лидер.