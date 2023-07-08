Эрдоган разразился антироссийской речью в присутствии Зеленского

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Реджеп Эрдоган, переизбрание которого на президентский пост в Турции вызвало в некоторых российских СМИ ликование, подобное известию о победе Дональда Трампа в США несколькими годами ранее, заявил о поддержке Украины в военном конфликте с РФ.

Об этом Эрдоган сказал на встрече с Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последний раз мы проводили встречу тет-а-тет с моим дорогим другом во Львове. Конечно, мы проводили много телефонных переговоров и продолжаем их. Несмотря на все события, турецко-украинская дружба только усилилась. Украинский народ на 500 день войны, который мы вскоре встретим, смело сражается за территориальную целостность и независимость», – сказал Эрдоган.

Он также заявил, что «Украина заслуживает на членство в НАТО», – хотя именно перспектива дальнейшей экспансии Североатлантического блока на Восток ранее называлась Кремлем категорически неприемлемой для России.

«Начиная с дней, когда напряжение перешло к горячим стычкам, мы заявили про неприемлемость для нас этой несправедливой войны, которая противоречит международному праву. От аннексии Крыма вопреки международному праву до сегодняшнего дня мы заявляем на всех платформах про поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», – сказал турецкий президент.

Далее он развил тему территориальных претензий к России.

«Еще одной причиной, по которой мы с уверенностью смотрим на будущее Украины – является то, что крымские татары рьяно ведут борьбу за свободу своей страны», – сказал турецкий президент, подразумевая украинскую принадлежность Крымского полуострова.

Он добавил, что Анкара будет добиваться завершения конфликта путем переговоров «на базе полной солидарности с Украиной».

Кстати, Эрдоган упомянул и о необходимости продления «зерновой сделки» – возможно, его прием Зеленского и реверансы связаны с попыткой надавить на Москву, для которой Турция остается «окном» получения санкционных товаров и экспорта энергоресурсов в перспективе.

Зеленский тоже упомянул о «зерновой сделке» и несколько раз подчеркнул, что работа морского «коридора» не должна зависеть от воли России. Это можно рассматривать как подтверждение появившейся раньше информации, что Киев (или стоящий за ним Вашингтон) предлагает Эрдогану продолжать вывозить зерно, несмотря на возражения Москвы. А к зерновозам, например, приставить охрану – корабли ВМФ Турции, которые Россия не решится атаковать.

И еще один момент- Эрдоган пообещал, что строительные компании из Турции готовы принять участие в восстановлении Украины. Впрочем, это довольно сомнительная перспектива, если вспомнить недавние кадры последствий землетрясения в турецких провинциях, где множество жилых домов оказались разрушены из-за нарушения строительных стандартов и коррупции.