Эрдоган решил вооружить албанцев беспилотниками

18.01.2022  17:33 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Вооруженные силы, Политика, Турция


В ходе визита в Албанию президент Турции Реджеп Эрдоган подписал с премьер-министром страны семь соглашений.

Также Эрдоган побывал в городе Лач, где Турция профинансировала строительство 522 квартир для пострадавших от землетрясения.

В ходе визита в Албанию президент Турции Реджеп Эрдоган подписал с премьер-министром страны семь...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после приземления в столичной Тиране Эрдоган сразу же выехал в расположенный в 50 километрах северо-западнее от нее город Лач, где Турция профинансировала строительство комплекса из 522 квартир стоимостью 42 миллиона евро для албанцев, пострадавших от землетрясения.

По возвращению в Тирану, президент Турции и премьер-министр Албании Эди Рама подписали семь соглашений в различных областях, в том числе о сотрудничестве между правоохранительными органами, структурами, отвечающими за преодоление чрезвычайных ситуаций, по СМИ, культуре и другим.

«Несмотря на то, что между нами есть физические границы, Албания является нашим соседом по духу, – сказал турецкий лидер, выступая перед депутатами парламента Турции. – Следы нашей общей истории в добротных зданиях Шкодера. Соглашения о сотрудничестве имеют глубокие корни, прочны и непоколебимы. Мы официально подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства…. Турция была одной из первых стран, признавших Косово…. Создание постоянной атмосферы доверия, мира и стабильности, обеспечение добрососедских отношений являются приоритетами внешней политики Турции. Мы признаем конструктивную роль, которую Албания сыграла на Балканах».

При этом, как сообщает Zeri, по итогам встречи Турция обязалась поставить Албании «интеллектуальные дроны для контроля территории в Албании и повышения национальной безопасности» на сумму в 8 миллионов евро.

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