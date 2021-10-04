Эрдоган – русофил! Жириновский записался в туркоманы

Турция использует Украину как испытательную базу для своих беспилотников.

Об этом в эфире ЛДПР-ТВ заявил лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция не может производить мощные ракеты, не может осваивать космос. У нее нет ракетных войск. А вот так, по мелочевке – беспилотники. Они эту технологию разработали, поставляют ее в разные страны. И выгодно зацепить Киев, чтобы Киев зависел от Турции в поставках этого оружия.

А для турок хорошая испытательная база, чего украинцы никак не могут понять. Конечно, может быть больше жертв, как в Карабахе – основные базы армян были разрушены именно беспилотниками. То есть, зарабатывают», – сказал Жириновский.