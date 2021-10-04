Эрдоган – русофил! Жириновский записался в туркоманы
Турция использует Украину как испытательную базу для своих беспилотников.
Об этом в эфире ЛДПР-ТВ заявил лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Турция не может производить мощные ракеты, не может осваивать космос. У нее нет ракетных войск. А вот так, по мелочевке – беспилотники. Они эту технологию разработали, поставляют ее в разные страны. И выгодно зацепить Киев, чтобы Киев зависел от Турции в поставках этого оружия.
А для турок хорошая испытательная база, чего украинцы никак не могут понять. Конечно, может быть больше жертв, как в Карабахе – основные базы армян были разрушены именно беспилотниками. То есть, зарабатывают», – сказал Жириновский.
При этом, ссылаясь на личные встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, он утверждает, что эта страна хотела бы дальнейшего сближения с Россией.
«Я встречался с Эрдоганом несколько раз. Он хотел бы, чтобы мы приняли их в ШОС – мы не приняли. Он готов войти в Союзное государство России и Беларуси, он готов русский язык сделать вторым языком в стране. Украинцы запрещают, а он, наоборот, готов предоставить. Он готов принимать нашу валюту – рубль – во всех торговых учреждениях Турции», – уверяет Жириновский.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.