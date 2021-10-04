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04.10.2021 18:43 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция
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Эрдоган – русофил! Жириновский записался в туркоманы

Турция использует Украину как испытательную базу для своих беспилотников. Об этом в эфире ЛДПР-ТВ...

Турция использует Украину как испытательную базу для своих беспилотников.

Об этом в эфире ЛДПР-ТВ заявил лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция не может производить мощные ракеты, не может осваивать космос. У нее нет ракетных войск. А вот так, по мелочевке – беспилотники. Они эту технологию разработали, поставляют ее в разные страны. И выгодно зацепить Киев, чтобы Киев зависел от Турции в поставках этого оружия.

А для турок хорошая испытательная база, чего украинцы никак не могут понять. Конечно, может быть больше жертв, как в Карабахе – основные базы армян были разрушены именно беспилотниками. То есть, зарабатывают», – сказал Жириновский.

При этом, ссылаясь на личные встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, он утверждает, что эта страна хотела бы дальнейшего сближения с Россией.

«Я встречался с Эрдоганом несколько раз. Он хотел бы, чтобы мы приняли их в ШОС – мы не приняли. Он готов войти в Союзное государство России и Беларуси, он готов русский язык сделать вторым языком в стране. Украинцы запрещают, а он, наоборот, готов предоставить. Он готов принимать нашу валюту – рубль – во всех торговых учреждениях Турции», – уверяет Жириновский.

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