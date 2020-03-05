05.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Упорство Турции, ввязавшейся в бои на стороне террористов в Сирии, объясняется желанием властей страны заполучить наиболее сильные позиции перед началом стартующих сегодня на высшем уровне русско-турецких переговоров по Сирии.

Об этом «Независимой газете» заявила советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина, давая оценку последним боям за город за стратегический город Серакиб, стоящий на пересечении двух важных трас: M-5 «Алеппо – Дамаск» и M-4 «Алеппо – Латакия».

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«Нет сомнений, что за боевиками стоит Турция, которая хочет усилить свои переговорные позиции накануне встречи Эрдогана и Путина», – считает Супонина.

По ее мнению, упрямство турецкого президента в Сирии не совсем оправдано.

«Эрдоган сам себя загнал в тупиковую ситуацию, объявив жесткий ультиматум сирийским властям, срок которого истек 29 февраля. Он угрожал, что если армия Сирии не оставит все занятые территории, она столкнется с полномасштабной турецкой военной операцией. Но по факту ничего не было сделано. Однако у Турции, как и у других сторон конфликта, есть четкое понимание того, что проблему Идлиба не решить военными методами. Поэтому Эрдоган и приезжает в Москву», – отмечает эксперт.

Она предполагает, что сирийская армия не отойдет с занятых позиций, по крайней мере, с трассы М-5.

«Можно предположить, что предметом торга станет трасса М-4, которая еще не полностью освобождена, но имеет стратегически важное значение как для сирийских войск, так и для экономики Сирии», резюмировала Супонина.

Напомним, что в ходе январско-февральского наступления правительственная армия освободила значительную часть провинции Идлиб, последний крупный анклав джихадистов. В частности, под контроль Дамаска перешел и город Серакиб. Этот населенный пункт на несколько дней был вновь захвачен террористами после вмешательства Турции, но уже 3 марта был повторно освобожден САА.

Итоговая карта боев в районе Серакиба за 4 марта.