Эрдоган шантажирует Зеленского беспилотниками

12.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом не вполне оправдала ожиданий его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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Так, ссылаясь на источники в турецкой переговорной группе, указывается, что Анкара готова продавать ударные беспилотники, но не делиться технологиями и налаживать совместное производство.

Кроме того, поставки прямо увязываются с выдачей на родину сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, укрывающихся на территории Украины.

«Речь идет о десятках человек, которых Анкара подозревает в попытке госпереворота в 2016 году. И здесь Зеленский оказывается в крайне щепетильной ситуации: экстрадиция турецких оппозиционеров сильно осложнит его переговоры с Парижем, Берлином, тем более с Вашингтоном, укрывающим главного раздражителя турецкой власти», – отмечается в публикации.

Издание приходит к выводу, что Зеленский, решив шантажировать покровителей и союзников обострением ситуации в Донбассе, сам стал объектом шантажа.

«За ничего не стоящую моральную поддержку, без обязательств военного вмешательства, он получил массу требований, зачастую противоречащих друг другу. Так, США хотят от него передачи под их контроль судебной системы. МВФ и арабские страны – переписывания земельной реформы в их пользу, что не нравится спонсорам Зеленского внутри страны. Германии нужно завершить «Северный поток-2», Франция желает продать морально устаревшие истребители Rafale, а интересы Турции описаны выше», – резюмирует «РГ».