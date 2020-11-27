«Эрдоган скатывается к повторению кошмара» – французский сенатор

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Принятие французским сенатом резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха продиктовано намерением не допустить повторения геноцида армян.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил один из инициаторов резолюции сенатор Жильбер-Люк Девин, отвечая на вопрос, допускает ли он создание независимого государства на территории Карабаха.

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«Мы именно на этом настаиваем. Слишком серьезные опасения вызывают амбиции президента Турции. У Франции особые отношения с Арменией с 1896 года. Когда Эрдоган на пресс-конференции заявляет, что он закончит дело, начатое его прадедами, для нас это очень тревожный сигнал. Мы все очень хорошо помним про геноцид армян», – сказал французский политик.

По его словам, в Турции есть разные точки зрения относительно происходящего.

«В то же время — и мы говорили об этом с европейскими министрами — нельзя игнорировать очевидную тенденцию, а именно то, что политика Эрдогана все больше скатывается к повторению кошмара 1915 года. Турция взяла курс на расширение зоны своего влияния, утверждение ее в качестве доминирующей силы в регионе, восстановление империи», – говорит сенатор.

Он полагает, что такая политика турецкого президента Эрдогана продиктована серьезным экономическим кризисом в его стране.

«Для него окончательное сползание в националистическую политику — это попытка сохранить власть в стране, где значительная часть населения разделяет эту нео-оттоманскую идеологию. Многие видят в этом и религиозный подтекст», – подчеркнул Девин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской республики. Документ не означает автоматического признания НКР, а носит рекомендательный характер для президента.