Эрдоган собирает постсоветских вассалов: Антироссийский тюркский союз стал реальностью

В пятницу в Стамбуле состоялся очный саммит лидеров Тюркского совета. Мероприятие стало0 отправной точкой в создании уже нового интеграционного объединения – Организации тюркских государств из числа ряда бывших советских республик под эгидой неоосманистской Турции. Реджеп Тайип Эрдоган еще на один шаг приблизился к осуществлению своего стратегического плана реставрации и распространения империи под видом «Турана» и получил поддержку в этом деле со стороны правящих элит стран Центральной Азии.

На саммит прибыли главы Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Венгрии. А само мероприятие было с самого начало пропитано символизмом, так как саммит прошёл не в Анкаре, а в бывшей столице Османского султаната и должен был означать возрождение былого могущества прежней турецкой державы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

При этом хозяин встречи, претендующий на статус султана всех тюрков и правоверных, привёз своих гостей на собственный «Остров демократии и свободы», находящийся в 20 километрах от мегаполиса в Мраморном море, который выполняет роль культурной и духовной ставки правителя. Не случайно на нем была проведена реконструкция с 2015 года и даже возведен маяк, символизирующий турецкую демократию. Там же в мечети всех президентов заставили показательно молиться, так как был пятничный намаз.

Поездка на корабле глав государств на Остров демократии

У меня сложилось стойкое впечатление, что президент Турции рассматривает лидеров бывших советских республик в качестве своих вассалов и специально устроил данный спектакль, чтобы еще больше укрепить свои позиции в качестве главы «Тюркского мира» и подчеркнуть, что именно Стамбул становится теперь снова центром притяжения и консолидации на Ближнем Востоке и Центральной Азии якобы на основе этнокультурной и религиозной идентичности.

«Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Уверен, что так будет и впредь. Солнце вновь будет «восходить» с Востока. Организация тюркских государства не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Это – платформа развития межгосударственных связей», – заявил турецкий лидер во время своей «эпохальной» речи.

Но формула Эрдогана о «шести государствах и одной нации», положенная в основу нового объединения, лжива с самого начала. Так, территория бывших советских среднеазиатских республик никогда не входила в состав Оттоманской империи, а другая тюркская империя Тимуридов из Центральной Азии даже наносила военные поражения в 14 веке османам. И именно государство Тимура хромого, ставшего грозой турецких султанов, приняло название Туран, а не наоборот. Поэтому мы видим в телодвижениях Реджепа лишь попытку фальсификации истории, подмены понятий и терминов, и присвоение чужого наследия.

Для правящей турецкой верхушки богатая недрами и землями Средняя Азия является лишь объектом экспансии, экономического и военно-политического завоевания и окончательного подчинения в качестве колонии, а также в виде трамплина для оказания воздействия на Россию, Китай и Иран. И это сразу прослеживается в выступлении Эрдогана, который рассматривает первой наиважнейшей задачей Организации тюркских государств перенаправить все транспортно-энергетические маршруты и вывоз сырья из региона через Каспий в сторону Азербайджана и Турции в обход территории России.

«Для этого мы должны как можно скорее подписать «Соглашение о комбинированных грузоперевозках». Таким образом, мы сможем превратить все дороги между нами, включая проходящий через Каспий Международный средний коридор Восток-Запад, в основные артерии этой географии. Жизненно важное значение в этом смысле имеет и сообщение Азербайджан-Нахчыван», – отметил правитель всех турок во время своей торжественной речи.

То есть, современные неоосманистские реваншисты стремятся сделать Турцию главным транспортным и энергетическим хабом для Европы. Именно в связи тем, что такой коридор в результате последней карабахской войны был пробит и теперь обеспечен присутствием турецких войск, Эрдоган в самом начале саммита поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и даже вручил ему учрежденный Высший орден тюркского мира.

«Уважаемый президент, мой дорогой брат, победоносный Верховный главнокомандующий господин Ильхам Алиев. Благодаря вашему решительному руководству продолжавшейся около тридцати лет оккупации Карабаха был положен конец всего за 44 дня. Это имеет большое значение не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира. Восстановление территориальной целостности Азербайджана расширило единство тюркского мира. «Харыбюльбюль» – символ свободы Карабаха – стал вестником Победы для тюркского мира», – объявил президент Турции.

Данный шаг должен был еще раз показать всем собравшимся, что силой оружия Анкара не только завоевала свои позиции на Кавказе и имеет теперь выход к Каспийскому морю, но готова в рамках проекта «армии Турана» обеспечить безопасность всем странам Центральной Азии от мнимых угроз в отношении их «суверенитета» со стороны Москвы и Пекина. Этим подчеркивалась и особая роль Азербайджана, который становится перевалочной базой и опорой турецкой экспансии в регионе.

Поэтому султан всех тюрок во время саммита посадил по правую руку от себя Ильхама Алиева, указывая на его статус приближенного вассала, а президента Казахстана Касым-Жрмарта Токаева по левую руку, как бы показывая и подчеркивая важность данных стран и их положение в выстраиваемой иерархии Организации тюркских государств. Учитывая восточноазиатские политические традиции, расстановка кресел глав государств вокруг «солнца Востока» имеет важное значение, так как олицетворяет их приближенность и значимость.

Например, президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва усадили вторым слева от Эрдогана после Токаева, что говорит о большей роли именно Казахстана в формировании конструкции нового союза на территории Центральной Азии. Об этом говорит и тот факт, что Нурсултан Назарбаев первым выступил еще два года назад с предложением о повышении статуса Тюркского совета до уровня интеграционного объединения. Он же провел символическое голосование по этому поводу на саммите 31 марта уже этого года в казахстанском городе Туркестане.

Теперь Елбасы, считающий себя первым зачинателем организации, не скрывая торжествовал, и ему дали возможность одному из первых выступить через онлайн-трансляцию. Это, кстати, показывает подчиненную и представительскую роль Касым-Жомарта Токаева, который является лишь исполнителем воли своего истинного хозяина. Назарбаев поэтому и в своём выступлении не забыл подчеркнуть свою миссию первопроходца и инициатора.

«Хочу поблагодарить глав государств за поддержку двух предложений, которые я выдвинул два года назад в Баку. Во-первых, разработан и принят стратегический документ «Перспективы тюркского мира-2040». Данная концептуальная программа определяет цели организации на долгосрочную перспективу. Во-вторых, с сегодняшнего дня наше объединение называется «Организация тюркских государств». Надеемся, что этот шаг выведет на новый уровень продвижение взаимодействия между нашими странами и придаст новый импульс реализации миссии организации. Таким образом, принимаемые в Стамбуле решения должны оказать существенное влияние на активизацию многогранного сотрудничества братских государств», – отметил первый и настоящий президент РК.

Скорее всего, и сама формальная тема саммита «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху» была предложена казахстанской стороной как нейтральная и формальная в качестве прикрытия, призванная замаскировать истинные цели сборища, а также смягчить его восприятие у Москвы и Пекина. На самом деле важно было утвердить окончательно название объединения, повысить его уровень и укрепить его структуры.

Так, теперь секретарит Организации тюркских государств обрёл теперь своё здание в районе Султанахмет в Стамбуле, где во время церемонии торжественного открытия все главы государств накануне саммита разрезали ленту, а затем были подняты флаги всех стран-участниц. Во время мероприятии были продлены полномочия генерального секретаря объединения казахстанского чиновника Багдада Амреева.

На VIII саммите было также принято положение о наблюдателях, которыми сейчас являются Туркмения и Венгрия. Кстати, Ашхабад находится лишь в одном шаге от вступления, и пока его сдерживает жесткая позиция Тегерана и Пекина. Но мы уже видим, как Гурбангулы Бердымухамедов начинает потихоньку переориентировать нефтяные потоки в сторону Баку, отказываясь от транзитного пути через Новороссийск, о чем мы уже писали.

Учреждён был и специальный инвестиционный фонд, по предложению узбекского президента, который сейчас станет дополнительным инструментом западного и турецкого капитала по освоению новых месторождений и добывающих предприятий в регионе. По планам из него должны финансироваться и инфраструктурные проекты по строительству новых транспортных и энергетических маршрутов в сторону Азербайджана и Турции.

Появившийся пост почетного председателя совета старейшин, скорее всего, отдадут потом на откуп казахстанского Елбасы, который займет данную формальную должность при Организации тюркских государств. Но наиболее важные вопросы переговоров остались за кадром, так как 11 и 12 ноября в Стамбуле проходили двусторонние встречи между Эрдоганом и его вассалами. Именно на двусторонние соглашения и уповает турецкая сторона, которая считает, что через них и будет укреплена конструкция новой организации и установлена зависимость сателлитов от султанской ставки и новой Великой Порты.

Не исключено, что торпедирование казахстанским руководством соглашений со Сбербанком, разрешённые антироссийские митинги, подъем националистических движений и русофобии, процесс реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта, как и введение латиницы являлись и являются частью плана по геополитическому развороту Нур-Султана в сторону Турции и Запада. Аналогичные процессы, только разной степени интенсивности мы наблюдаем сейчас в Узбекистане и Киргизии.

Поэтому Вашингтон и Лондон так открыто и активно поддерживают, и приветствуют данную интеграцию бывших советских среднеазиатских республик вокруг Стамбула и рассматривают Организацию тюркских государств в качестве единственной действенной альтернативой ЕАЭС и «Шёлковому пути», как и проекту «Большой Евразии». С этой целью и предпринимаются сейчас все усилия по выдавливанию России и Китая из региона и устраиваются различные провокации.

В Белом доме давно показали правящим элитам Центральной Азии, что единственным способом сохранения их статуса неограниченных правителей с возможностью дальше участвовать в присвоении финансовых потоков от грабежа природных богатств и контрабанды является быстрая переориентация на Эрдогана. Все они мечтают теперь спрятаться под турецким зонтиком, а, значит, и под прикрытием НАТО и «уберечь» таким образом свои народы и страны от интеграционных предложений Москвы и Пекина.

Но все те, кто на Туманном Альбионе и за океаном намерены возродить в нынешних исторических условиях «Большую игру» или геополитическое соперничество 150-тилетней давности за господство в Южной и Центральной Азии, могут остаться в дураках. Ведь реваншистский проект возрождения Османской империи чреват большими последствиями и переделом сфер влияния, а местные князьки явно рискуют потерей капиталов и власти. Афганистан их, видимо, ничему не научил.