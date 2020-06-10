Эрдоган собрался повторно превратить православную святыню в мечеть

10.06.2020, Стамбул, Алексей Топоров

Президент Турции Реджеп Эрдоган передал на рассмотрение Госсовета страны вопрос превращения православного собора святой Софии из светского музея в мечеть.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Греки начали сбор подписей под петицией к UNESCO с просьбой не допустить вторичного осквернения ромейского (византийского) собора святой Софии и превращения его в мусульманскую мечеть.

Впрочем, турецкий президент Эрдоган уже отозвался на их инициативу, заявив, что «Турция – это суверенная страна», а потому «Греции следует воздержаться от подобных заявлений». Ожидается, что вопрос о повторном превращении Святой Софии в мечеть турецкий Госсовет рассмотрит 2 июля.

Что по этому вопросу может быть принято положительное решение, свидетельствует прецедент другой ромейской (византийской) православной святыни – церкви Христа Спасителя в Полях, которую решением того же Госсовета в ноябре минувшего года снова превратили в мечеть.

Надо отметить, что при прежней переделке, а по православным канонам – осквернении храма, турки замазали фрески эпохи Палеологов.

О серьезности намерений нынешней турецкой власти свидетельствует и тот факт, что в этом году во время торжеств в честь очередной годовщины захвата турками Константинополя убежденный неоосманист Эрдоган лично прочитал в стенах православного собора «победную» суру «Корана» – «Аль-Фатих».

Характерно, что против переделки собора святой Софии активно выступают греческие политики, священство Элладской церкви и даже турецкие либералы, но ничего не говорит против Константинопольский патриархат, на чьей канонической территории находятся ромейские святыни. Напомним, что именно Константинопольский патриархат дал томос раскольничьему псевдоцерковному образованию ПЦУ.

После захвата в 1453 году Константинополя османы переделали собор святой Софии в мечеть, пристроив к нему минареты, контрфорсы и изменив внутренний интерьер храма. Однако, когда в начале прошлого века к власти в Турции пришел идеолог турецкого национализма Кемаль Ататюрк, довольно прохладно относившийся к религии, то при его правлении в 1935 году собор получил статус музея, благодаря чему удалось частично восстановить его первоначальный вид, в частности, очистив от штукатурки фрески ромейской эпохи.