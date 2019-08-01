Эрдоган спасет Порошенко от тюрьмы на Украине, дав убежище в Турции

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Прилёт экс-президента Украины Петра Порошенко в именно в Турцию не случаен, и он с семьёй в настоящее время находятся именно там, несмотря на предположения ряда СМИ о том, что Турция стала страной транзита по пути семьи Порошенко в ОАЭ и Германию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет телеграм-канал Легитимный, ссылаясь на сообщение паблика Кремлевский безБашенник.

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“Изначально резидент ЕС Порошенко планировал улететь в Испанию, где у него есть и бизнес, и пул недвижимости (и этот план продолжает оставаться основным – в случае лишения неприкосновенности свежеизбранного депутата Верховной Рады), но в Турции (в Стамбуле) состоялась неформальная встреча с Реджепом Эрдоганом – Порошенко согласовывал её последние три недели до своего вылета”, – утверждается в сообщении.

Источник Кремлевского безБашенника сообщает, что “в 2016-2018 гг. Пётр Порошенко принял самые активные усилия по замещению трафика российских туристов в Турции – туристами украинскими. Наряду с этим, окружение Порошенко и он лично активно инвестировали в гостиничный сектор в Анталии и Бодруме. Эрдоган это очень ценит и именно поэтому все эти годы публично поддерживал Порошенко (в т.ч. в вопросе Крыма)”.

Также сообщается, что 28 июля в Стамбуле состоялась встреча Порошенко и Эрдогана, на которой последний подтвердил, что в случае уголовного преследования Порошенко со стороны новых властей Украины, а также при возникновении риска объявления его в международный розыск и экстрадиции из Испании, Эрдоган протянет “руку помощи”, приняв семью экс-президента Украины и обеспечив ей необходимые гарантии.