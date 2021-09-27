Эрдоган теряет Идлиб, но продолжает «играть мускулами» перед встречей с Путиным – эксперт

27.09.2021 18:16 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Выступление президента Турции Реджепа Эрдогана в ООН, в котором он в очередной раз заявил о непризнании российского статуса Крыма, как и переброска турецких солдат в сирийскую провинцию Идлиб – это «игра мускулами» накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире интернет-канала «Iton» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кедми, при этом, президент Сирии Башар Асад нацелен восстановить контроль над Идлибом, где укрываются поддерживаемые Турцией боевики, и в этом его действия одобряет Путин.

«Визит Асада, неожиданный, в Сочи и серьезный разговор с Путиным, хамское и идиотское выступление Эрдогана в Организации Объединенных Наций по поводу Крыма – а кто тебя спрашивал вообще? Кто ты такой? Кого интересует твое мнение по поводу голосования в России вообще и в Крыму в частности? Вообще – ты кто, который будет говорить о свободе голосования, демократии и демократических выборах?..

Но он высказался. Вероятно, это в преддверии ожидаемой встречи между ним и Путиным. А параллельно игра мускулами – резкое усиление концентрации сирийских сил, в основном атакующих, вокруг Идлиба и переброска тысячи турецких солдат в Идлиб для защиты своих подопечных. И недавняя символическая атака сирийских и российских летчиков на позиции террористов в Идлибе.

То есть, что-то там варится, и вероятно, напряженность в этом отношении растет. К чему это приведет, я не знаю, трудно сейчас предугадать. Но, вроде бы, непреклонно желание Асада, который поддерживается Россией и Путиным, зачистить Идлиб или хотя бы часть его», – заявил Кедми.