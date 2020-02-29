Эрдоган требует от России «отойти в сторону» и шантажирует ЕС беженцами

29.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с первым публичным заявлением со времен обострения в сирийской провинции Идлиб, где накануне погибли десятки турецких военнослужащих.

Эрдоган заявил, что Турция требует от России «отойти в сторону» и не мешать разгрому турецкими войсками сирийской армии Башара Асада.

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«Я спросил президента России Владимира Путина об их истинных целях в Сирии. Если вы будете строить базу, да стройте, но не мешайте нам. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», – сказал турецкий лидер.

По его словам, население в провинции Идлиб поддерживает незаконное присутствие турецких войск (ранее это была территории Турции), Анкара выводить вооруженные силы с чужой территории не намерена.

«Турция находится в Сирии не по приглашению Асада, а сирийского народа, и не намерена выходить, пока не захочет сирийский народ», – сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган обвинил Германию в том, что Европа не выделила Турции обещанные миллиарды евро, который должны были пойти на строительство лагерей для беженцев из Сирии на турецкой территории, чтобы избежать массового потока в ЕС.

Накануне в турецких СМИ появились сообщения о возможности открытия границы Турции, что, возможно, в совокупности с напоминаниями Эрдогана, должно стимулировать Евросоюз вспомнить о денежных обязательствах.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово», – сказал Эрдоган.