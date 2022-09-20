Эрдоган уговаривает принять его план по Украине и хочет расширить состав Совбеза ООН

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Новости Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на Генассамблее ООН.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, среди тезисов выступления одним из ключевых стала тема реструктуризации ООН.

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«Крайне важно, чтобы мы реструктурировали ООН как организацию, способную вырабатывать решения для более справедливого мира, достойную своего инклюзивного характера и в которой воплощается общая воля. Более эффективное функционирование Совета Безопасности станет важным поворотным моментом в стремлении к процветанию», – заявил Эрдоган.

По его словам, официальная Анкара будет «продолжать подчеркивать тот факт, что мир больше пяти (стран-постоянных членов Совбеза ООН- Ред), а более справедливый мир гораздо больше»..

Также Эрдоган призвал все страны мира поддержать предложенные им мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем.

Напомним, как сообщают СМИ, план Эрдогана по примирению предполагал следующие пункты:.

Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие “страна-агрессор” и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируемая парламентами обеих стран. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН. Полная демилитаризация Украины. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов. Внеочередные выборы в Верховную Раду. Внеочередные президентские выборы. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.

Украинское руководство, которому передали этот план в ходе встречи Эрдогана с Зеленским во Львове, отвергло эти предложения, заявив о своей готовности к повышению ставок и эскалации конфликта.

По сообщениям СМИ перед своим сегодняшним выступлением на Генассамблее ООН президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским, однако подробности разговора стороны не разглашают.

Российский эксперт-тюрколог Иван Стародубцев считает сегодняшнюю речь Эрдогана в ООН «речью глобального лидера, который говорит обо всех уголках планеты и их проблемах».

«Выступление президента Эрдогана на Генассамблее ООН – это оформление того, о чем с недавних пор говорит турецкое руководство: заявки Турции на бренд глобального посредника и даже арбитра. К этому можно свести все сказанное турецким президентом про Украину, Сирию, Ливию, Нагорный Карабах, Пакистан, Палестину и прочее», – считает эксперт.

Отметим, что в этом случае нет причин говорить о каком-то «сговоре» Анкары и Вашингтона. Желание Турции и ряда других амбициозных стран из числа новых региональных лидеров повысить свой статус в мировой табели о рангах путем расширения состава постоянных членов Совбеза ООН сегодня совпадает с желанием США размыть “акции” России и Китая в Совбезе путем расширения этого коллегиального органа.