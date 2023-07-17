Эрдоган усилил угрозу России на северном направлении

Саммит НАТО в Вильнюсе усилил угрозу России с северного фланга в виде 300-тысячной группировки Финляндии, Швеции и Норвегии, а Зеленский получил четкий посыл – его хозяева сидят в Вашингтоне, а не в Лондоне, и выполнять он будет приказы из Белого дома, а не Букингемского дворца.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал заведующий кафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, этот саммит знаковый по трем основанием. Первое, НАТО разработала план долгосрочного конфликта с Россией. Мы слишком много отдаем внимание Украине, но у нас все-таки главная опасность — это северный фланг. С Эрдоганом договорились, и он сказал «да». П поводу Швеции там еще могут быть игры, но видимо ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Я хочу обратить внимание, что Финляндия, Швеция, Норвегия, хоть мы со Швецией не граничим, но это очень серьезная группировка. Второе, 300 тысячная группировка должна быть сформирована. То есть это уже серьезная группировка, которая если будет сосредоточена как раз на северном и на прибалтийском фланге, это серьезная угроза России, ее недооценивать нельзя. И третье, по поводу Зеленского – ну, ему сказали: мальчик, все, игры закончились, выполняй. Он же сразу выкатил список, что ему еще надо, а ему сказали – тебе достаточно дали. У него действительно и вооружения хватает, и боеприпасов хватает, и если кто-то говорит, что у него там что-то не хватает, пока всего хватает. Другое дело, что они требуют все больше и больше», – подчеркнул Рябцев.

Он напомнил о пикировке Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, которая, по его оценке, означает выход украинского президента из-под контроля Лондона.

«Произошло очень интересное событие. Эта пикировка с министром обороны Великобритании означает, что все-таки американцы в контроле над Зеленским одержали вверх. Ведь была такая борьба. Американцы дали Зеленскому четкие указания и отправили в Киев их выполнять. Поэтому для Украины ничего такого сверхъестественного не произошло. Для Украины ничего страшного в политическом смысле контактов США не произошло. США сказали, теперь мы главные, никакая не Англия. Это вот его высекли за это, что слуга двух господ быть не может. Но то, что сейчас Украина будет стараться сделать все, чтобы добиться каких-то успехов – это, несомненно. То есть не получилось перед саммитом, теперь она будет стараться после саммита. И ситуация на фронте в этой связи усложнится», – уверен эксперт.

По его мнению, Зеленский получил от Вашингтона задание добиться такого результата, при котором Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров и на навязанных ей условиях.

«Запад проявил в отношении России консолидированную позицию. Мы как-то пытаемся выделить Венгрию, еще кого-то, нет, они четко и ясно показали – нам нужен сценарий русско-японская война II, заставить Россию пойти на мирный договор на условиях НАТО, Запада, США. Понятно, что Россию победить нельзя, поэтому их задача договор, и они для этого будут делать всё, пока этот план не реализуется. Пока мы там обсуждаем, и кто-то говорит, что саммит провальный – ничего он не провальный, он знаковый. Они определили очень серьёзные перспективы, они работают по плану. Мы же реагируем ситуативно. Поэтому я не думаю, что на Украине в связи с этим саммитом НАТО Зеленскому что-то грозит. А вот если не выполнит ту задачу, которую ему поставили, я всей информацией не обладаю, но задача такая, где он может одержать победу. Например, захватить Запорожскую АЭС. А потом переговоры», – заключил Рябцев.