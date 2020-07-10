Эрдоган утвердил себя врагом всего христианского мира

10.07.2020, Стамбул, Алексей Топоров

Госсовет Турции отменил постановление 1934 года о присвоении православному собору святой Софии статуса музея, в свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о повторном превращении храма в мечеть.

Об этом сообщили турецкие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решено: передать управление Айя-Софией (так турки называют собор Святой Софии) Диянету (ведомству по делам религии – ред.) и открыть ее для богослужений», – говорится в указе президента Турции.

Несмотря на то, что принятые решения должны вступить в силу спустя тридцать дней после их принятия, исламистские круги Турции анонсируют возобновление мусульманских служений уже с этой субботы. В частности, турецкий адвокат Селями Караман, в свое время подавший иск в Госсовет Турции о пересмотре статуса святой Софии, ссылается на прецедент православной ромейской (византийской) церкви Христа Спасителя в Полях, которая после утраты статуса музея и превращения в мечеть Карие в 2019 году начала действовать как мусульманский дом молитвы через сутки после принятия решения соответствующими инстанциями.

Многие православные люди, а также искусствоведы справедливо опасаются, что древние фрески собора святой Софии будут, как и во времена Османской империи, либо замазаны, либо вовсе уничтожены, поскольку ислам запрещает такие изображения, особенно в мечетях.

«Превращение храма в мечеть внесет еще больший раскол между мусульманским населением и христианским духовенством, – прокомментировал решение турецкой верхушки зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. – Это плохое решение. Так может дойти и до того, что Храм Гроба Господня передадут представителям другой конфессии.

Это ухудшает ситуацию в мире в целом и может вызвать массовые протесты среди христианского населения. Эта святыня очень дорога. Чего добиваются таким решением – непонятно. Разве оно примиряет христиан и мусульман, если храм превращают в мечеть? Если есть необходимость в мечети, то можно было построить новую».

Ранее против превращения крупнейшего в мире православного собора в мечеть выступили представители крупнейших православных церквей мира, включая Русскую православную церковь. При этом, что характерно, Вселенский патриарх Варфоломей, даровавший томос украинским раскольникам и полностью зависящий от руководства Турции, высказался против подобного шага в последнюю очередь.

«Вот это настоящая трагедия вселенского масштаба! – прокомментировал ситуацию историк и политолог Владимир Корнилов. – И что великий всесильный Вселенский патриарх Варфоломей? Главное, он претендует на православные храмы в Киеве и по всей Украине, а у себя под носом главную православную святыню защитить не в состоянии. Робко пискнул: «Нехорошо получается» – и в кусты!».

К сохранению компромиссного статуса музея для святой Софии также призвали ЮНЕСКО и Госсекретарь США Майк Помпео. Однако обладающй наполеоновскими, точнее, неосманисткими амбициями Реджеп Эрдоган, идя на поводу местных исламистов и националистов, заявил, что статус храма – это исключительно внутреннее дело Турции.

Что позволило экспертам-политологам трактовать его решение как сугубо политическое, имеющее цель поднять его рейтинг как независимого мусульманского лидера на международном уровне.

«Сегодняшнее решение – это результат политической воли президента Эрдогана, которое является открытым вызовом всему цивилизованному миру, признающему уникальную ценность этого памятника. Собор Святой Софии является ценностью всего человечества, независимо от религии.

Национализм, которым руководствуется президент Эрдоган– неправильный советник, отбросивший свою страну на шесть веков назад. Собор Святой Софии не теряет своего очарования и общечеловеческого значения из-за решения турецкого суда. Президент Эрдоган решил изолировать Турцию культурно», – прокомментировала ситуацию министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.