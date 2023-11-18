Эрдоган в Берлине объявил о договоренностях с Россией по зерну

Российское зерно для нуждающихся стран Африки будет перерабатываться в муку на территории Турции.

Об этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил на совместной с канцлером Германии пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас снова поступают запросы из Африки, и Россия снова отправит большое количество зерна в Африку. Но есть определённые проблемы. Я думаю, что это будет Зимбабве, если я правильно понял, зерно действительно идёт туда, но его нужно перерабатывать в муку, а у них там этого нет. Я сказал, мы можем это сделать, мы берём это на себя, мы обработаем это на наших мукомольных заводах, а затем отправим это в эти страны и в эту страну», – сказал турецкий лидер.

«Это 4-5 стран, например, куда Россия также хочет и планирует отправлять зерно по этому коридору. И тогда мы были бы на втором этапе – то есть превращение в муку. Так же, как и в отношении России, Турции и Катара, мы предприняли соответствующие шаги», – заявил Эрдоган.