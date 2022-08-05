Эрдоган в Сочи настойчиво ведёт свою игру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл сегодня в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Приветствуя гостя, Путин сообщил, что комиссия экономического блока российского правительства побывала по приглашению Эрдогана в Турции и проработала важнейшие направления взаимодействия.

В этой связи президенты намерены подписать сегодня меморандум о развитии экономических связей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

За прошлый год товарооборот между Россией и Турцией увеличился на 57%, а за пять месяцев этого года вырос в 2 раза.

«Хотел бы отметить, что Турецкий поток, строительство которого мы завершили некоторое время назад, является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. Турецкий поток, в отличие от всех других направлений поставок, работает исправно, ритмично, без сбоев. Имею в виду не только поставки в Турцию, но и для потребителей в Европе. Так что европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа в Европу», – сказал Путин.

Он поблагодарил Эрдогана за помощь в решении вопроса с поставками украинского зерна из черноморских портов.

«Поставки уже пошли. Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что одновременно было принято пакетное решение о поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки. Потому что вопрос стоит остро для очень многих стран, особенно для развивающихся», – отметил Путин.

Эрдоган заявил Путину, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Президенты также намерены обсудить вопросы безопасности в регионе.

«Россия умело применяет Восточный подход, по сути – поддерживает Турцию как “хаб”, и, весьма вероятно, неспроста. Турция, таким образом, планомерно вовлекается в иную орбиту и «вычёркивается» из планов Запада, к чему в США и Европе, мягко говоря, не совсем готовы. Так или иначе, мы знаем, что делаем, а результаты такой политики наблюдать будем позже», – прокомментировал встечу в своем ТГ-канале заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков. «Эрдоган не боится бросить вызов своим западным союзникам по НАТО, прибыв на встречу с Путиным. При этом не стоит ждать от действий Эрдогана в наш адрес больше, чем сумму шагов с целью создания выгодных условий для Турции как новой региональной сверхдержавы. Жесткий прагматизм, готовность к риску вкупе с трезвым просчетом своих шагов, отказ от упреждающих уступок в расчете на будущие встречные шаги партнеров, которые весьма иллюзорны, – таковы главные свойства его внешнеполитического стиля», – написал сенатор РФ Алексей Пушков.

Военкор Александр Харченко не считает, что встреча такая уж безоблачная.

«Эрдоган прибыл в Сочи. Накануне вспыхнул Нагорный Карабах. В борьбе за снижение цены на энергоресурсы все способы хороши», – написал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем сообщил, что заявленная ранее пресс-конференция Путина и Эрдогана не состоится из-за ограничений по времени.

«О том, что президенты России и Турции обсуждали, мы теперь сможем узнать только из интервью Эрдогана журналистам на борту президентского самолёта и анонимным источникам в прессе. Однако в целом заявления говорят о том, что главная тема встречи – Сирия. Значит Эрдоган будет убеждать Путина в целесообразности операции для Анкары и для него лично», – считает журналист Яшар Ниязбаев.