Эрдоган воспользовался неопытностью Зеленского

21.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Турция пытается усилить свое влияние на Украину и переманить на свою сторону в войне за Карабах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил киевский политолог Кирилл Молчанов.

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По его словам, во время своего последнее выступление Зеленского в парламенте «свелось к оголтелому популизму».

«За полтора года у власти его риторика стала неотличима от риторики Порошенко, особенно, если речь идет об армии и Донбассе. Об урегулировании конфликта практически не упоминают, зато очень много говорится о том, что национальные интересы никто не сдаст. Люди все это видят, поэтому год назад его рейтинг был на уровне 77%, а сейчас – около 35%», – подчеркнул эксперт.

Его также удивило заявление президента о создании двух военных баз на Черном море.

«Денег в бюджете на такие объекты нет. Скорее всего, речь будет идти о модернизации уже имеющихся баз – могут усовершенствовать ту, которая находится в районе Очакова. В принципе, Турция действительно старается усилить свое влияние на Украину. Анкара пытается переманить Киев на свою сторону в войне за Карабах, поставляет беспилотники и так далее. Эрдоган пользуется неопытностью Зеленского и пробует вовлечь его в свою сферу интересов», – считает Молчанов.