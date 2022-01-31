«Эрдоган – враг России, он поможет Украине», – Бадрак о вовлечении Турции в Минский процесс

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Украине выгодно предложение президента Турции Реджепа Эрдогана о посредничестве в урегулировании конфликта на Донбассе – это позволяет Киеву вновь затянуть время и использовать передышку для укрепления армии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бадрака, Эрдоган к тому же на подсознательном уровне является врагом России, потому будет де-факто играть на стороне Украины.

«Эрдоган – это сильная личность, он мог бы очень многое сделать в сфере примирения или какого-то, для нас, как бы это не странно было, даже оттягивания времени – это позитивный момент, потому что, если мы оттянем еще несколько лет, и у нас будет, скажем, не один дивизион «Нептунов», а пять дивизионов «Нептунов», будут ракеты первые уже оперативно-тактические, будет серьезное тактическое оружие, то мы сможем фактически выскользнуть из той ситуации, когда Украина, как уязвимая мишень, привлекает Путина. Для нас важно перестать быть уязвимой мишенью, потому для нас время имеет значение. Эрдоган подсознательно все равно враг России, несмотря на то, что сейчас у них там очень серьезное военно-техническое сотрудничество, и в Турции разворачивается производство С-400 «Триумф», Путин передает эти технологии. Несмотря на это, мы помним, что Османская империя всегда была врагом российской, и подсознательно он будет стоять за нас», – заявил Бадрак.