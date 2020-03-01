Эрдоган зачищает медиа Турции по примеру Украины

01.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Полиция в Анкаре после обыска и многочасового допроса отпустила редактора и сотрудников турецкой службы Sputnik, в квартиры которых накануне вечером перед задержанием также ворвались неизвестные мужчины, выкрикивавшие обвинения в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщила руководитель холдинга RT Маргарита Симоньян.

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По ее словам, для освобождения журналистов потребовалось вмешательство главы МИД РФ Сергея Лаврова, который звонил своему турецкому коллеге.

Турецкая полиция провела обыск в редакции и скопировала содержимое жестких дисков компьютеров журналистов. Прокуратура пока что не нашла состава преступления в работниках редакции российского СМИ.

Интересно, что формальным поводом для задержания руководителей и сотрудников турецкого бюро «Спутника» явилась статья британского (точнее, англоязычного) бюро – «Как провинция Хасака ушла от Франции к Турции», где использовалось словосочетание «Stolen province». В нём были усмотрены призывы к сепаратизму, подрыв территориальной целостности Турции, сообщил близкий к российским силовикам Telegram-канал «Майор и генерал».

Военкор Александр Коц полагает, что власти Турции действуют в духе режима Петра Порошенко, который также осуществлял зачистку нелояльных медиа в начале военной операции против Донбасса.

«Я думаю, задержание журналистов Спутника связано с информационным фоном вокруг того, что делает сегодня Турция в Сирии. Это чем-то похоже на события 2014 года, когда Киев тщательно зачищал информационное поле на Украине от неугодных российских СМИ, которые давали иную точку зрения. Нам тогда запрещали въезд в страну, заводили на нас уголовные дела, потом брали в заложники, как Кирилла Вышинского.

Думаю, здесь та же самая ситуация. Эрдоган пытается держать под контролем медийную поляну. В ход сначала пошли временные отключения соцсетей (за время «блэкаута» пропагандистская машина успела наклепать бравурных роликов с ударами по сирийским войскам). Теперь пошла зачистка журналистов. Помимо сотрудников Спутника были задержаны четыре журналиста курдского канала Rudaw, которые освещали тему беженцев. В медиапространстве создается комфортная для Эрдогана атмосфера, которая пока позволяет ему проводить милитаристскую политику, не опасаясь внутреннего недовольства в стране. Но это пока.

Чем больше гробов с турецкими солдатами, тем больше будет недовольства. Но с гробами цугцванг в том, что чем их больше, тем сложнее повернуть назад, и Эрдоган постепенно становится заложником своей жесткой риторики. Посмотрим, сколько он на ней протянет, воюя фактически на три фронта. Если вдруг повторится ситуация ноября 2015 года, когда турки сбили наш самолет, политические перспективы у Эрдогана станут очень сомнительными. Воевать с Турцией мы, конечно, не будем, но экономических рычагов давления вполне достаточно. Главное, чтобы хватило политической воли их задействовать, не стесняясь. Как в 2015-м», – рассуждает Коц.