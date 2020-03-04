Эрдоган загнан в угол, турецкая армия деморализована

04.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Реджеп Эрдоган вынужден завтра прибыть на переговоры в Москву, поскольку положение властей Турции не такое уверенное, как пытается представить государственная пропаганда. Турецкая оппозиция набирает силу, армия после чисток не так сильна, как прежде, присутствие России и Ирана не позволяет Анкаре осуществить бликриг в Сирии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Из всех сторон, участвующих сегодня в идлибском раскладе, Эрдоган оставляет впечатление стороны, которая загнана в угол, и вариантов решения без потери лица Эрдоганом не так много. Я думаю, что его приезд в Москву связан не с практическим решением вопроса, а с вопросами сохранения лица», – заявил эксперт.

Востоковед отметил, что Турция теряет союзников в регионе во многом из-за неадекватного поведения Реджепа Эрдогана

«У меня такое ощущение, что он сильно увлекается. Увлекается собственной риторикой, вот он начинает что-то говорить и не может остановиться, и потом вроде бы и надо остановиться, а не может, и в результате начинает высказывать в сторону своих союзников и политических партнёров нелицеприятные вещи. Это кончилось тем, что он остался один. В регионе у Турции союзников нет.

Сейчас Эрдоган оказался в просто безвыходном положении – союзники от него все отвернулись, оказалось, что он не такой незаменимый, как ему казалось раньше», – считает эксперт.

Чупрыгин подчеркнул, что недавняя попытка переворота в Турции — это серьезная угроза, глубину которой Эрдоган не до конца осознаёт.

«У меня такое ощущение, что он не совсем понял, что происходит, он решил, что это заговор армии против него. На самом деле, ситуация в Турции глубже, и сейчас он это понимает. Оппозиция набирает силу, он теряет выборы в ведущих политических и экономических центрах Турции. Он потерял Стамбул – это сердце Турецкой Республики, и потерять там – это звонок, который он не услышал.

Региональные союзники все отвернулись, потому что в какой-то момент все испугались его неограниченных аппетитов, потому что он демонстрирует это постоянно.

Последняя его возможность сохранить лицо – это приезд 5 марта в Москву. Потому что его бросили союзники и в США, и в НАТО. Эрдоган рассчитывал на то, что они дадут спасительный круг, с которым он может выплыть и сохранить имидж сильного и жесткого президента. Его последняя возможность, что Путин пойдет на компромисс и даст возможность договориться», – добавил он.

Также эксперт рассказал о роли Запада в идлибском раскладе.

«США, НАТО и ЕС в этом плане, наоборот, у них инерция предыдущей политической позиции, они не могут остановиться – вот, Асад был тираном Ближнего Востока, так он и остается им быть. Нужно остановиться и пересмотреть, но не получается, инерция тянет вперед, но это скоро закончится», – считает оратор.

В свою очередь сотрудник академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил о деморализации турецкой армии и неспособности осуществлять решительные шаги в Сирии из-за присутствия России.

«Эрдоган обезглавил свою армию после попытки военного переворота, за которым 2016 году стояли США. Эрдоган уволил 46% офицеров, если у них раньше на один истребитель было два пилота, сейчас один. Армия деморализована. О высокой боеспособности турецкой армии говорить не приходится.

Турки при всей своей региональной военной мощи не могут добиться своего, против них сирийская армия, за которой стоит Россия, и в какой-то степени –иранцы, которые не позволят туркам обеими ногами стоять на сирийской территории», – резюмировал Прохватилов.