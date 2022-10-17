Эрдоган закручивает гайки

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Президентские выборы в Турции пройдут летом будущего года, однако предвыборная борьба уже приблизилась к критической точке. Турецкие власти вводят новые положения в местные законы, по которым за распространение «фейковых новостей» можно угодить в тюрьму на 5 лет.

Лишь незначительная часть Турции географически располагается на Балканском полуострове, однако её влияние на этот регион, да и весь мир – достаточно существенно.

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Нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ведёт очень сложную и хитрую игру на международной политической арене. Его постоянные попытки стать неким посредником между российским лидером Владимиром Путиным и нынешним украинским режимом во время вооружённого конфликта между странами позволяют Эрдогану постоянно находиться на гребне популярности в международных СМИ.

Одновременно ему удается продавать через фирму своего родственника боевые беспилотники Bayraktar Украине и регулярно встречаться с российским президентом, поддерживая добрые отношения. Благодаря последнему факту Турция в ближайшее время может стать той страной, через которую будет осуществляться транзит российского газа в другие страны, в том числе и в остывающую к зиме Европу…

Но не только экономические интересы и жажда популярности заставляют Эрдогана действовать столь экстравагантными методами. Внутриполитическая повестка в Турции тоже толкает Эрдогана к всё более активным действиям.

Испуг после неудавшейся попытки военного переворота в 2016 году, когда против него выступили генералитет и офицеры ВВС и жандармерии, когда в уличных боях применялась тяжелая техника и авиация, наносились ракетные удары по зданиям в Анкаре и Стамбуле, вероятно, присутствует до сих пор. Да, и нынешние отношения с оппозицией у Эрдогана более чем напряженные.

Противники Эрдогана считают, что он вообще не имеет права выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. По турецким законам, один и тот же человек может занимать президентский пост лишь дважды! Эрдоган же намерен остаться в своём кресле на третий срок, о чём официально заявил ещё месяц назад глава Минюста Турции Бекир Боздаг.

Власть ссылается на то, что в 2018 году Турция перешла с парламентской на президентскую форму правления по итогам общенационального референдума. Мол, первый срок Реждепа Эрдогана, фактически занимающего президентский пост с 2014 года, аннулирован.

Эрдоган идёт на новые выборы с невероятным упорством и фанатизмом, осознавая, что «победителей не судят», а проигравшего ждёт… очень печальная участь.

К назначенным на 18 июня 2023 года президентским выборам (в этот же день состоятся и выборы в парламент), Эрдоган обоснованно ждёт неожиданностей от своих противников, и усиливает давление на оппозицию, которая продолжает держать в секрете имя своего кандидата.

Турецкое издание Diken приводит высказывание Эрдогана, которое он сделал несколько дней назад в прямом эфире:

«Я считаю, что с открытием парламента необходимо провести исследование в социальных сетях».

Далее, турецкий журналист поясняет:

«В правовом регулировании, которое планируется внести в парламент в новый период, говорится, что в Уголовном кодексе Турции будет определено наказание за распространение новостей, которые считаются «ложью», также и распространение новостей и использование выражений, которые считаются «оскорбительными». За «оскорбление» в социальных сетях виновные будут приговариваться к двум годам заключения, а за «распространение фейковых новостей» срок наказания увеличивается до пяти лет лишения свободы.»

Болгарский новостной портал «СЕГА» («Сейчас»), комментируя принятие новых законов в Турции, приводит забавный (на первый взгляд) эпизод. Перед голосованием в Меджлисе (парламенте) оппозиционный депутат даже сломал молотком свой смартфон в парламенте в знак протеста, заявив, что телефон является единственной оставшейся свободой, и после законодательных изменений он ему больше не понадобится. Бурак Эрбей подчеркнул, что приложения Instagram, Facebook или YouTube – это средства свободного общения.

В продолжение своего комментария издание утверждает, что по данным социологических опросов рейтинг президента Реджепа Тайипа Эрдогана заметно снижается.

Предугадать развитие событий в политической жизни Турции крайне сложно. С уверенностью можно утверждать лишь то, что нынешний глава государства сможет сохранить свои позиции, только выведя страну из под удара жесточайшего экономического и энергетического кризиса. Без участия России, без поставок и транзита российского газа эта задача станет невыполнимой.