Эрдоган желает присоседиться: Турция навязывает США свою «помощь» на переговорах по Украине

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После провала стамбульских переговоров 2022 года ситуация на Украине только ухудшилась.

Об этом посол Турции в США Седат Онал напомнил в своем выступлении на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается войны на Украине, то с самого начала позиция Турции заключалась в том, что не следует полагаться на динамику боевых действий, ожидая, что они сами по себе приведут к миру. Нужно иметь видение конечной цели и искать дипломатические пути решения этого вопроса. С самого начала мы пытались собрать вместе стороны конфликта как в Анталии, так и в Стамбуле. Я участвовал в этих усилиях, когда был в Анкаре, и идея заключалась в том, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. К сожалению, по многим причинам нам этого не удалось. Но прошло уже три года, а ситуация не улучшилась», – сказал Онал.

Он считает, что США могли бы использовать опыт Турции.