Эрдоган знает, как поставить Европу на колени – Жириновский

12.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Турция за прошедшие сто лет не выиграла ни одной войны, но сейчас, когда США раздирают внутренние противоречия и Вашингтону не до управления миром, Анкара пытается командовать НАТО и захватить Евросоюз.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Никакая у Турции не сильная армия, я слышу: «Это самая сильная армия в блоке НАТО». Ни одной победы за последние сто лет они не одерживали. Как в Первую Мировую их раздолбали в пух и прах, а они остались живы из-за того, что Ленин дал оружие и деньги. Если бы не Ленин всё, мы бы слово Турция сегодня не слышали.

Они терпели сто лет, в 2024 будут праздновать столетие Турецкой Республики. Они дождались, и теперь американцы ничего не говорят, они в противостоянии, Эрдоган назло покупает наши С-400. Иными словами, он начинает командовать», – отметил Жириновский.

Также лидер ЛДПР подчеркнул, что из-за нежелания Европы принимать Турцию в состав ЕС, Эрдоган решил завоевать Европу.

«Турция устала быть в очереди: «Ну, когда вы нас примете, ну, когда в Евросоюз». Они сделали всё, что надо для вступления в ЕС. Но одного у них не хватает – как рожу переделать свою. Они мусульмане, и Европа боится, что восемьдесят миллионов, даже скоро будет сто миллионов, ворвутся в Европу на законных основаниях.

Но европейцы не могут так говорить в открытую, они опять придираются к Турции, и Эрдоган это понимает. Он понял, что в Европу нельзя идти, и тогда решил завоёвывать её, и начал с хулиганства, хочет попугать Европу», – резюмировал Жириновский.