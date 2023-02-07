Эрдогану предлагают инициировать расследование воровства турецких денег меджлисовской верхушкой

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Турция должна провести расследование по исчезновению средств, выделенных на строительство больницы для крымских татар и многоэтажных домов. Деньги бесследно исчезли в структурах, связанных с экс-председателем запрещенного в РФ за экстремизм меджлиса крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил руководитель Федерации крымско-татарских культурных обществ Турции Унвер Сель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымские татары стали возвращаться на Родину в Крым в 1989 году, через два года Советский Союз распался, а Крымский полуостров оказался в составе уже независимой Украины и, начиная с этого времени, помощь Турции нашим соотечественникам в Крыму резко увеличилась», – напомнил выступающий.

Он уточнил, что «значительная часть этой помощи была предоставлена турецким государством через Фонд «Крым», который Мустафа Джемилев взял под свою ответственность».

«Однако многие мероприятия, которые якобы проводились на благо крымско-татарского народа, не увенчались успехом. В Турции во времена президентства Сулеймана Демиреля гуманитарная помощь направлялась в Крым на строительство больницы, в итоге больница так и не была построена. Самой большой проблемой для крымских татар было жильё. Для этого из Турции в Крым была отправлена помощь, как результат – нет ни домов, ни самих средств. С годами большая часть собранной гуманитарной помощи была распределена вокруг самого Мустафы Джемилева, и те, кто посылал помощь, были свидетелем того, что большая часть этой помощи продавалась на рынках и сбывалась у оптовиков».

Отделившиеся от Украины сейчас Запорожская и Херсонская области были исторически землями Крымского ханства, здесь проживала крымско-татарская диаспора, напомнил Сель.

В 2014 году жители перебрались в Крым, а их оставшиеся дома, поля, гостиницы, фабрики и рестораны были разграблены представителями крымско-татарского батальона, созданного от имени ВСУ.

«Мустафа Джемилев и его компания годами наживались на крымских татарах, пока крымско-татарское общество бедствовало, они разбогатели путём мошеннических отношений с Турцией. Сам Мустафа Джемилев из человека, не имевшего образования, сегодня превратился в человека, владеющего роскошными автомобилями, вилами и квартирами в Киеве, Стамбуле, Кипре и Лондоне. Компаниями, которые ведут бизнес с Европой, Канадой и США. Большинство из них он записал на других людей – жену, друзей, водителей, – подчеркнул глава федерации. – Сегодня он создал координационные офисы в Турции, через них он ищет способы превратить войну в добычу, поставляя оружие и помощь для украинской армии. Пора положить конец этим структурам, обогащающимся за счёт страдания и отчаяния крымских татар. Турецкое государство также должно в этом отношении создать группу для расследования судьбы оказанной помощи и отправленных денег. Ничто больше не должно быть секретом. Те, кто годами расхищал ценности турецкого и крымско-татарского общества, должны быть привлечены к ответственности перед общественностью».