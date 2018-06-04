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04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, Общество, Происшествия, СМИ, Украина

Эротическая фотосессия в центре Львова продлилась всего несколько минут


В центральной части Львова на проспекте Свободы возле Оперного театра фотографы устроили эротическую съемку молодой девушки, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие фото и видео публикует Varta1.

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На кадрах видно, как двое фотографов делают фотографии девушки, которая была лишь в соблазнительном белье и прикрывалась пиджаком.

Эротическая фотосессия длилась всего несколько минут.

Вероятно, съемка проходила в утреннее время, когда в центре Львова не было много туристов и горожан, ведь на видео не заметно прохожих.

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