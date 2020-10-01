Эсэсовцы «Галичины» – преступники, независимо от вердиктов украинских судов

01.10.2020, Киев, Игорь Петров

Дивизия СС «Галичина» является частью войск СС и потому – преступной организацией, независимо то того, что думает о ее символике украинский суд.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце сентября Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправными действия Украинского института национальной памяти и его бывшего председателя Владимира Вятровича по предоставлению вывода о том, что символика дивизии “Галичина” (золотой лев с тремя коронами на синем фоне) не является нацистской.

«Полного текста решения я не видел. Но если не высказываться как юрист по поводу судебного решения, то если мы говорим о дивизии СС «Галичина», то ее символика – желтый лев на синем фоне. Нужно взять решение суда и посмотреть, о какой эмблеме речь. Перевернутые руны и эмблемы современных украинских добровольческих подразделений – они ведь тоже очень близки к нацистским. Например, руны дивизии «Азов».

Но не вдаваясь в детали и в то, что суд имел в виду, нужно говорить о другом – о том, что дивизия СС «Галичина» это все же дивизия СС, войск СС которые признаны Нюрнбергским трибуналом преступной организацией. Нравится это или нет, решению Нюрнбергского трибунала должны подчиняться все страны мира, включая Украину. Если мы говорим о том, что войска СС – преступная организация, то и дивизия СС «Галичина» – такая же преступная организация. Как бы нам ни хотелось представить это в выгодном для кого-то свете», – заключил Ренат Кузьмин.