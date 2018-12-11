«Эсесовцы – прекрасные люди», – заявляют на украинском ТВ

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В союзе украинских националистов с Третьим Рейхом нет ничего плохого – гитлеровцы были ничем не хуже своих противников.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-глава праворадикальной организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что Вторая мировая война была войной монстров с тварями. Не было хороших. Нацисты были ничем не хуже, чем все их враги. Советский Союз – рабовладельческое государство, которое уничтожала своих граждан и уничтожило их гораздо больше, чем нацисты.

Британия – наибольшая в мире колониальная империя, которая угнетала до и во время Второй мировой сотни народов. Америка – страна расовой сегрегации, где негров не пускали на избирательные участки, в автобусы с белыми и в учебные заведения.

То есть, чем нацисты хуже, чем все остальные? Официальной доктриной англо-американской военщины того времени было уничтожение мирного населения в Германии. Они специально бомбили мирные города», – заявил Корчинский.

«То есть, это война тварей с монстрами. Обвинять «дивизийников» (СС Галичина – ред.) в том, что они в 1942 году не ознакомились с результатами Нюрнбергского процесса, который был в 1945-46-м? Это глупость.

Это были прекрасные люди, которые воевали там, где должны были воевать. Каждый человек доброй воли в то время должен был идти или в подполье, или в дивизию «Галичина». И я б пошёл в эту дивизию, и каждый нормальный человек. Это было логично – искать союзников против извечного врага.

У нас же сегодня есть союзы с очень неприятными людьми. Скажем, Америка – не самая гуманная страна в мире. Тем не менее, нам нужен этот союз с США, как и с Европой», – добавил украинский нацист.