Эскалация на Ближнем Востоке обернется наступлением на Украину – Фельгенгауэр

10.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киеву не следует рассчитывать на то, что Россия увязнет в конфликте на Ближнем Востоке и потеряет интерес к Украине.

Такое мнение в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» высказал представленный как военный эксперт российский либеральный обозреватель Павел Фельгенгауэр, отвечая на вопрос, возможно ли послабление ситуации в Донбассе, если Россия увязнет в конфликте на Ближнем Востоке.

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«Нет. В случае нарастания общей конфронтации с Западом – скорее наоборот. Ведь нужно гарантировать, что Украина не станет плацдармом для НАТОвской агрессии против России. Значит нужно действовать наступательно», – считает Фельгенгауэр.

«Правильно ли я вас понял – в случае серьезной эскалации на Ближнем Востоке, РФ начнет мощное наступление на Украину?», – уточнил журналист издания.

«Если начнется серьезная эскалация, которая будет угрожать общей конфронтацией России с США и американскими союзниками. Наши генералы что пишут? Что в случае конфликта американские генералы и их союзники быстро выдвинутся в Украину, займут там позиции, разместят ракеты, самолеты где-то там в Полтаве или в Сумах и нацелят их на Москву. А этого нельзя допустить. Значит в случае особого довоенного периода нужно действовать наступательно», – резюмировал обозреватель.

Отметим, что Фельгенгауэр является микробиологом по образованию, но в СМИ его почему-то представляют как военного эксперта. О качестве его военной аналитики можно судить по заявлению в самом начале военного конфликта между РФ и Грузией в 2008 году, когда Фельгенгауэр прогнозировал затяжную войну и многотысячные потери российских войск.