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05.08.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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«Эскалация набирает обороты» – ВСУ обстреляли Донбасс из тяжелого оружия

Новости УкраиныУкраинские боевики обстреляли населённые пункты Донбасса из тяжёлого вооружения, в результате чего повреждения получили...

Украинские боевики обстреляли населённые пункты Донбасса из тяжёлого вооружения, в результате чего повреждения получили семь жилых домов и важный водопровод.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалация на линии соприкосновения продолжает набирать обороты. Противник активизировал обстрелы по всем направлениям, в том числе с применением тяжелого оружия», – говорится в сообщении.

Так, под очередным обстрелом украинских боевиков оказался посёлок Старомихайловка – по нему было выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.

В результате обстрела повреждения получили семь жилых домов, находящихся на улицах Краснофлотская, Горького и Кирова.

Однако это не единственный обстрел со стороны украинской армии с начала текущих суток. Так, боевики, обстреливая посёлок Шумы из РПГ, повредили важный инфраструктурный объект – водовод диаметром 1500 мм.



«По предварительным данным жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Оперативные группы Представительства ДНР в СЦКК выехали на места обстрелов для уточнения характера повреждений», – резюмировали в ведомстве.

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