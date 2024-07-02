«Эскалация продолжится»: в Британии ждут российских поставок Хезболле и хуситам

Максим Столяров.  
02.07.2024 08:35
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ответ на поставки современного оружия Украине, Россия может помочь ударными средствами антиамериканским силам на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на поставки современного оружия Украине, Россия может помочь ударными средствами антиамериканским силам...

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«Официальные лица в Москве говорили о предоставлении поддержки хуситам и даже Хезболле. Если США предоставит ракеты украинцам для уничтожения русских, то нет никаких причин, по которым Россия не должна предоставить некоторые из своих ракет другим группам, которые могут нанести симметричный ущерб американским интересам», – сказал Крук.

«Так что я думаю, что эскалация продолжится. И я думаю, они смотрят на Ближний Восток, и видят, если произойдёт вторжение в Ливан, то его расширят на Сирию. Россия видит, что невозможно осуществить нападение на Ливан без того, чтобы это распространилось на Сирию, Ирак, и кто знает, какие другие части мира. Потому что Иран ясно дал понять, что если произойдёт вторжение, то все элементы сил сопротивления объединятся», – подытожил эксперт.

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