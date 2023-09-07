Эскалация в Черном море рискует стать неуправляемой из-за Зеленского – киевский эксперт

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Угроза того, что эскалация в Черном море может выйти за рамки контролируемой – слишком высока, поэтому президент Турции встречался с российским лидером Владимиром Путиным, а госсекретарь США Энтони Блинкен ездил в с визитом в Киев.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ермолаева, ситуация с ударами ВСУ по Крыму, атаками на корабли Черноморского флота РФ и прочие акции – слишком повысили ставки в войне.

«Обострение черноморского узла в контексте планируемого освобождения Крыма, возможного, в контексте обострения ситуации на плацдарме моря с появлением дронов – это еще и на фоне высказанных уже подозрений, неоднократно, о прямом участии Украины во взрыве «Северного потока». «Южные потоки», все это многообразие, «Турецкий поток». Таким образом, завязывается узел в войне, который может выйти за рамки событий военных, связанных с осложнением на территории, на которую мы постоянно смотрим. И проблема не в том, что это не предполагалось, проблема в том, что возникает резкое возрастание угрозы случайности, неуправляемого поворота. Об этом свидетельствует и готовность Эрдогана приехать в Сочи к Путину. Что беспокоит Эрдогана – крупнейший черноморский флот, большие амбициозные планы Турции, связанные с новым энергетическим хабом, и вдруг этот заворот и рост напряжения. Ответ России, она регулярно бомбардирует черноморскую инфраструктуру Украины, даже есть залеты в соседние страны. Грубо говоря, – эскалация налицо. И вот, мы сейчас находимся в точке, когда принимается решение, что дальше. И в этой цепочке я бы поставил и довольно неожиданный акцент Владимира Зеленского о том, что, может быть, мы завершим активные наступательные действия, получим военный успех и допускает дипломатический вариант возвращения Крыма», – отметил он.

«Затем мы слышим от Эрдогана и Путина готовность искать какие-то новые варианты «зерновой сделки» с новыми условиями… В этом контексте приезд Блинкена где-то в этом масштабе происходит. То есть, вопрос дальнейшего планирования войны, помощи. Я думаю, что мы столкнулись с этой большой черноморской угрозой, которая несет в себе угрозу неуправляемой эскалации – не на польской границе, а на черноморских просторах, и необходимо откорректировать все эти паззлы», – рассуждал Ермолаев.