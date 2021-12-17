Эстонцы хорошо зарабатывают на литовских антибелорусских «ценностях»

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Эстония не собирается отказываться от транзита белорусских товаров.

Об этом заявила пресс-секретарь эстонского МИД Кристина Отс в интервью ERR, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у МИД нет оснований полагать, что эстонская государственная компания или компетентные органы нарушили существующие санкции», – сказала Отс.

На фоне истерики Литвы по поводу «диктаторского» белорусского бензина и калийных удобрений, порты Эстонии бьют рекорды по грузоперевалке. Как сообщает издание Eesti Paevaleht, за первые 10 месяцев 2021 года в Эстонию поступило белорусских товаров почти на 0,5 млрд евро. В основном это тяжелые нефтепродукты, такие как мазут, которые образуют 4/5 импорта. Белоруссия вошла в десятку стран с наибольшими объемами импорта в Эстонию. По некоторым позициям объем транзита вырос в три раза.

Грузы доставляются по железной дороге и обслуживаются государственной компанией

Operail. По словам ее руководителя Рауля Тамсалу, заказчиком услуг выступает не белорусская, а эстонская сторона.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за 10 месяцев составил $75,722 млрд, что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе, импорт составил $36,25 млрд (рост на 29,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $3,222 млрд (в январе – октябре 2020-го сальдо тоже было положительным – $1,83 млрд).

Советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорка вынужден признать, что западные санкции, на введении которых так настаивали беглые змагары, провалились.

«Пока санкции накладывались, цены на калий выросли, и в итоге Лукашенко получил еще больше денег, чем он мог получить до этого. Это так работает, и я постоянно говорю, что полумеры только вредят. Если вы хотите помочь, делайте это полноценно. Они говорят: да, но мы хотим постепенно усиливать санкции. Постепенно это хорошо, но мы не можем оттягивать на годы. Белорусы на готовы ждать годы», – посетовал Вячорка в интервью «Еврорадио».

Он уверяет, что европейские санкции не навредят простым белорусам, потому что «Лукашенко выплачивает на предприятиях премии». По версии змагара, белорусский президент делает это не из-за рекордного экспорта, а из «страха перед протестами».

Тихановская не отчаивается. Она намерена пожаловаться в норвежское правительство на компанию Yara, которая продолжает закупать белорусские удобрения.

«Идет речь про миллиарды доходов этой компании. Они говорят: юридически мы чисты. Для них выгодно работать с «Беларуськалием». Видите, к сожалению, и в бизнесе, и для многих государств интересы стоят выше ценностей. Для нас ценности самое важное», – сказал Вячорка.

«За ценности» продолжает свою самоубийственную борьбу Литва. Клайпедский порт начал увольнять сотрудников в связи с отказом от белорусского транзита, на котором настояли литовские власти.

Из-за отказа от белорусских товаров порт Клайпеды потеряет четверть своих доходов. Литве уже пришлось остановить программу по модернизации железной дороги на 60 млн евро. Разрыв белорусского контракта грозит ей потерей 100 млн евро в год.

Юридически Литва была не обязана останавливать белорусский транзит: американские санкции для нее не обязательные. Литовская железная дорога даже взяла предоплату у «Беларуськалия» за свои услуги.

Но разразился скандал «о ценностях», и два литовских министра подали в отставку. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните попыталасть замять дело, но литовский президент Гитанас Науседа настаивает: надо увольнять.

«Это поражение. Почему отличаются ценности Литвы и её ценностная политика?», — задался вопросом Науседа.