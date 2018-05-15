15.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Эстонцы спешат на помощь бандеровцам

Эстонская неправительственная организация Международный центр обороны и безопасности (ICDS), работающая при поддержке МИД и Минобороны Эстонии, вот уже три года как пустила корни и работает внутри Украины с целью «повышения национальной стойкости гражданского населения в условиях российской агрессии».

Руководителем проекта «Стойкая Украина» выступает эстонский гражданин и исполнительный директор ICDS Дмитрий Теперик. К теме эстонских грантоедов присосался и грантоед украинский, член правления Института общественно-экономических исследований, Олег Покальчук.

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Что это за «Стойкая Украина» такая и с чем её едят?

Где-то лет двадцать назад, в гордой и очень независимой Эстонии, ещё не ставшей членом НАТО и ЕС, ряд представителей общественности терзался вопросом обороны страны в условиях более чем скромного бюджета и опереточных вооружённых сил. В результате, общественниками от обороны и безопасности, у финнов и шведов была попячена некая методичка, разработанная во время холодной войны, согласно которой у гражданского населения вырабатывалась бдительность и чувство локтя с местными силовиками и органами власти.

Ещё проще – организация гражданской обороны в условиях ограниченных ресурсов.

Например. ICDS в Финляндии и Швеции на регулярной основе раз в год собирают группу граждан в 50 – 60 человек где-нибудь в лесу или на берегу моря, где им в течение недели представители вооружённых сил, полиции, специальных и спасательных служб доводят до сведения информацию о всевозможных вызовах и опасностях, стоящих перед страной в настоящее время. Теория чередуется с семинарами, сводящимися к вычислению русских шпионов, спасению на водах, оказания помощи старикам и инвалидам, совместному патрулированию улиц с полицией.

В группу слушателей подбираются волонтёры, учителя, работники социальных служб, врачи, представители бизнеса – в общем, все слои населения, на которые возлагают те или иные обязанности во время кризисных мероприятий.

Эстонские общественники переосмыслили опыт соседей и потихоньку стали создавать у себя группы бдительных граждан, поскольку до опасной России рукой подать. Эстонские граждане крепят национальную устойчивость, безвозмездно помогая полиции, спасательным службам, организуясь в кружки по кибербезопасности и даже патрулируя границу при помощи личных квадрокоптеров.

В конце концов, эстонским грантоедам удалось убедить правительство в своей полезности, настрочить методичку и начать собирать целевые группы на курсы обороны и безопасности, проводимые два раза в год. Более того. Осознав всю важность участия в обороне Эстонии всех, от детских садов до домов престарелых, на курсы отправляют дворников и министров, а церемонию открытия и закрытия очередных курсов возглавляют президент и премьер республики соответственно.

Решив, что за 20 лет бдительность гражданского общества Эстонии поднята на неслыханную высоту, а оборона укреплена по-максимуму, группа местных экспертов была заброшена на Украину для повышения её национальной стойкости и дополнительного получения определённого специфического опыта «в полевых условиях».

Параллельно, из Украины в Эстонию регулярно выезжали делегации по обмену опытом, посещавшие офисы эстонских силовиков, базы НАТО, общественные и неправительственные организации, учебные заведения и научные институты, участвуя в мероприятиях, вроде совместного полицейского патрулирования.

В течение трёх лет эстонские грантоеды изучали обстановку в Харькове и области, в оккупированных ВСУ районах ЛДНР, а также пристально исследуя Краматорск, как один из ключевых пунктов обороны донецкого ополчения, к маю 2018 года обобщили опыт.

Представители ICDS считают наиболее уязвимыми для национальной стойкости Украины Харьковскую область и Донбасс. В результате, ими была разработана карта, которую в терминах военной разведки можно назвать разграничением трёх областей на тактический, оперативный и стратегический тылы, взяв за точку отсчёта границу с Россией и ЛДНР.

Тылы разбиты на три зоны: № 1 (0 – 10 км), № 2 (10 – 40 км), № 3 (40 и больше км), гражданское население должно быть подготовлено к «агрессии» и всемерно содействовать украинским пограничникам, полиции, СБУ, ВСУ. В процесс повышения бдительности должны быть включены сотрудники МЧС, коммунальщики, транспортники и другие службы. Важной составляющей укрепления стойкости должна стать слежка за соседями и мониторинг соцсетей, чтобы «противостоять вражеской пропаганде».

Интересно, что по словам Теперика, «Стойкая Украина», якобы, отследила сообщения 3 миллионов украинских пользователей в соцсетях ОК, ВК и Фейсбук, сделав заключение, что только 4% из их числа размещают «антиукраинские» тексты. Результат в высшей степени сомнительный, поскольку не учитывает наличие огромной армии анонимных пользователей, не желающих светиться перед репрессивным аппаратом «украинской демократии».

Громадянам предлагается на добровольной основе помогать властям, получая от них лишь обмундирование, кое-какую матчасть и доброе слово в придачу.

Особое внимание в эстонской методичке уделяется работе областных, районных, городских и сельских органов власти. Эстонские эксперты считают, что системе усиления стойкости должна помочь обещанная децентрализация и распределение ресурсов между Киевом и местными властями и громадами.

Однако, достаточно взглянуть на таблицу уровней доверия – недоверия властям и службам, разнесённым по зонам, как становится заметна очевидная слабость методички.

Так, в зоне № 1 (приграничная и прифронтовая полоса) не пользуются доверием местные и областные органы власти, СБУ, нацгвардия. Эстонцы относят этот недостаток близостью к России и давлением пропаганды, превышающим украинскую. Но в зонах № 2 и № 3 по их же данным, население не доверяет тем же институтам власти. Глупо надеяться с помощью бумажки переломить ситуацию на местах и заставить население полюбить и заставить на добровольной основе сотрудничать с оккупационными администрациями и силовиками, от которых можно ждать одни лишь беды и неприятности. Этот факт методичка как-то не предусматривает.

Эстонские эксперты призывают украинских брать пример с них и самим заняться укреплением стойкости и безопасности страны, приглашая на семинары Турчинова, Полторака и Грицака. У них, дескать, законам подобная деятельность не противоречит. При этом игнорируется факт, что в мелкой и косящей под небольшие западноевропейские страны Эстонии разрыв между рядовым гражданином и министром, едущим на работу на велосипеде, минимальная. Между рядовым громадянином Неньки и главой городской рады, не говоря уже об областной и министрах, лежит социальная и имущественная пропасть.

Отдельно доставляют надежды эстонских гостей на умершую в страшных судорогах децентрализацию и, особенно, декларации «Киев должен поделиться ресурсами с регионами». Должен, ага. Если не считать такой мелочи, что именно из-за попытки справедливого перераспределения ресурсов и финансов по Украине пробежала трещина и была развязана «борьба с сепаратизмом» при малейшем упоминании хоть что-то перераспределить.

Умные люди обычно в чужой монастырь со своим уставом не ходят, но эстонские эксперты в данном случае представляют собой исключение из правила. Они на полном серьёзе считают, что в стране, где инициатива рождается из корыстного интереса, где монополия на гражданскую активность принадлежит стаям бандеровских павианов, где у людей нет ни на грамм уважения к властям и силовикам, ситуацию удастся переломить рождением очередной красивой бумажки и курсов при поддержке СНБО.

Даёшь Гройсмана в лекторы по укреплению стойкости Украины!