Эстония и Латвия негодуют: Литва оставила их без российской электроэнергии

27.09.2021 17:47 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Латвия и Эстония на фоне крайне высоких цен на электроэнергию решили побороться за доступ к закупкам энергии в РФ, который почти закрыт из-за того, что Литва ограничила перетоки из Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что Латвия собирается подать жалобу на Литву в Еврокомиссию и Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования. При этом в Минэкономики страны заявили, что ограничение перетоков между Литвой и Белоруссией «не имеет никаких технических обоснований». Недовольны также и в Эстонии, где считают, что новые правила ограничивают возможности энерготорговли для РФ.

Издание указывает, что литовский системный оператор Litgrid ввел новый расчет максимальной пропускной способности трансграничных ЛЭП с Белоруссией 15 сентября, чтобы оградить свою энергосистему от электроэнергии с Белорусской АЭС, хотя станция полностью отключена с 12 июля из-за неполадок турбогенератора.

«Сетевые ограничения влияют и на перетоки между другими странами энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). В частности, существенно сокращается экспорт электроэнергии из РФ в страны Прибалтики: после ввода Белорусской АЭС Россия ведет поставки из Псковской области в Латвию», – пишет газета.

Максимальная величина поставок Россия—Латвия, по предварительной экспертной оценке, может быть уменьшена с 950 МВт до 200–400 МВт со снижением до нуля в отдельные периоды года, объясняет Александра Панина, врио блока трейдинга «Интер РАО».

«Сложилась ситуация, в которой энергодефицитные страны Балтии не могут закупить дешевую и низкоуглеродную российскую электроэнергию в результате односторонних действий Литвы и тем самым снизить цены для своих потребителей. Текущая цена в странах Балтии превышает цены российского энергорынка в три-четыре раза»,— говорит эксперт.

«Рост энергоцен в ЕС ускорился с июня текущего года из-за повышения спроса на фоне аномальной жары, а также слабого ветра и ограниченной загрузки угольной генерации . По данным биржи NordPool, в июне в Литве и Латвии средние спотовые цены составляли примерно €78 за 1 МВт•ч, в июле и августе — около €88, что почти вдвое больше показателей аналогичных месяцев 2019 года.

При этом 15 сентября, в день введения новых ограничений со стороны Литвы, цены в этих странах подскочили выше €160, а в целом за неделю средняя цена была выше €133. В Эстонии складывалась похожая ситуация. Для сравнения: в России одноставочная цена электроэнергии в европейской части страны составляет около 2,5 тыс. руб. за 1 МВт•ч (около €29 по курсу ЦБ).